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    «Бостон» одержал победу над «Детройтом»

    «Бостон» — «Детройт»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Бостон» одержал победу над «Детройтом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на арене «Ти Ди Гарден», завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

    У победителей отличились Чарли Макэвой (29 минута), Патрис Бержерон (30), Чарли Койл (33) и Давид Пастрняк (54), для которого эта шайба стала 42-й в сезоне.

    В составе проигравших точный бросок нанес Даррен Хелм (4).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Хелм — 9 (мен.), 3:12 — 0:1. Макэвой — 2, 28:01 — 1:1. Бержерон — 25 (мен., Маршан), 29:40 — 2:1. Койл — 13 (Макэвой, Хейнен), 32:30 — 3:1. Пастрняк — 42 (Маршан), 53:03 — 4:1Вратари: Раск — БерньеШтраф: 11 — 9Броски: 41 (18+12+11) — 26 (6+8+12)

    «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции (84 очка). «Детройт» идет 16-м (32 очка). 0

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