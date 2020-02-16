«Бостон» — «Детройт»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла на арене «Ти Ди Гарден», завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

У победителей отличились Чарли Макэвой (29 минута), Патрис Бержерон (30), Чарли Койл (33) и Давид Пастрняк (54), для которого эта шайба стала 42-й в сезоне.

В составе проигравших точный бросок нанес Даррен Хелм (4).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Голы: Хелм — 9 (мен.), 3:12 — 0:1. Макэвой — 2, 28:01 — 1:1. Бержерон — 25 (мен., Маршан), 29:40 — 2:1. Койл — 13 (Макэвой, Хейнен), 32:30 — 3:1. Пастрняк — 42 (Маршан), 53:03 — 4:1Вратари: Раск — БерньеШтраф: 11 — 9Броски: 41 (18+12+11) — 26 (6+8+12)

«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции (84 очка). «Детройт» идет 16-м (32 очка). 0