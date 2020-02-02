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    ЦСКА обыграл «Куньлунь» и вывел «Автомобилист» в плей-офф

    Хоккей КХЛ Автомобилист ЦСКА Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл китайский «Куньлунь» со счетом 3:0.

    Шайбы в составе московского клуба забросили Марио Кемпе, Максим Шалунов и Михаил Григоренко.

    Вратарь москвичей Ларс Юханссон оформлил шестой матч на ноль в сезоне, а форвард Антон Слепышев продлил серию с набранными очками до 13 матчей.

    Армейский клуб с 84 очками остался на первой строчке Западной конференции, «Куньлунь» с 57 очками расположился на седьмом месте на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Кемпе — 4 (Дальбек, Слепышев), 24:39 — 0:1. Шалунов — 14 (Окулов, Светлаков), 36:46 — 0:2. Григоренко — 16 (Вей, Мамин), 44:09 — 0:3Вратари: Смит — Юханссон (59:57)Броски: 23 (5+9+9) — 35 (17+7+11)Штраф: 12 — 10

    Благодаря этому результату «Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф. Сейчас екатеринбуржцы занимают второе место в Восточной конференции, имея в активе 77 очков. 0

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