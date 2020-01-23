«Барыс» в гостях уступил СКА

Питерскийобыграл казахстанский(7:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Иван Морозов (4-я минута), Василий Глотов (26), Василий Подколзин (35), Наиль Якупов (41, 55), Йори Лехтеря (43) и Андрей Кузьменко (54).

За казахстанскую команду точными бросками отметились Кертис Валк (24), Никита Михайлис (29, 33) и Корбан Найт (50).

СКА, одержавший четвертую победу в пяти последних матчах сезона, набрал 71 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Барыс», прервавший свою серию из четырех побед кряду, занимает на «Востоке» третье место.

В следующем матче СКА дома сыграет против «Торпедо», а «Барыс» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».