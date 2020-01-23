«Барыс» в гостях уступил СКА

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей отличились Иван Морозов (4-я минута), Василий Глотов (26), Василий Подколзин (35), Наиль Якупов (41, 55), Йори Лехтеря (43) и Андрей Кузьменко (54).
За казахстанскую команду точными бросками отметились Кертис Валк (24), Никита Михайлис (29, 33) и Корбан Найт (50).
СКА, одержавший четвертую победу в пяти последних матчах сезона, набрал 71 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.
«Барыс», прервавший свою серию из четырех побед кряду, занимает на «Востоке» третье место.
В следующем матче СКА дома сыграет против «Торпедо», а «Барыс» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 7:4 (1:0, 2:3, 4:1)
Голы: Морозов — 1 (Хелльберг, Марченко), 3:29 — 1:0. Валк — 5 (Михайлис), 23:59 — 1:1. Глотов — 2, 25:57 — 2:1. Михайлис — 13 (Охтамаа, Виделль), 29:04 — 2:2. Михайлис — 14 (Шестаков), 32:39 — 2:3. Подколзин — 2 (Бенгтссон), 34:18 — 3:3. Якупов — 8 (Бенгтссон), 40:14 — 4:3. Лехтеря — 13 (Белов, Ткачев), 42:20 — 5:3. Найт — 18 (Маклюков), 49:03 — 5:4. Кузьменко — 10 (Коскиранта), 53:41 — 6:4. Якупов — 9 (буллит), 54:40 — 7:4Вратари: Хелльберг — Паскуале (Карлссон, 40:00)Броски: 27 (8+8+11) — 37 (14+11+12)Штраф: 4 — 2