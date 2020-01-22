НХЛ. Шайбы Дадонова и Бучневича, два очка Свечникова

«Бостон» — «Вегас» 3:2

«Бостон» на своем льду нанес поражение «Вегасу» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). «Голден Найтс» уступили во второй игре подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вегас» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Голы: Стоун — 18 (Шмидт), 1:24 — 0:1. Лозон — 1 (Крейчи, Кулман), 11:40 — 1:1. Хэйг — 1 (бол., Шмидт, Маршессо), 30:59 — 1:2. Дебраск — 15 (Койл, Галак), 44:26 — 2:2. Крейчи — 12 (Карло, Хейнен), 52:18 — 3:2Вратари: Галак — Флери (58:04 — 58:36, 58:50)Штраф: 4-10Броски: 37 (14+9+14) — 29 (8+8+13)

«Бостон» с 70 очками идет вторым на Востоке, «Вегас» (57) — восьмой на Западе.

«Бостон» — «Вегас» 3:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:4

«Айлендерс» прервал серию из трех поражений подряд, переиграв в гостевом матче «Рейнджерс» со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). В составе проигравших отличились Павел Бучневич и Крис Крайдер. Артемий Панарин пропускал матч из-за травмы. За «Айлендерс» три (1+2) очка набрал Джош Бейли.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Голы: Бэйли — 11 (бол., Добсон, Брассар), 13:35 — 0:1. Бовилье — 13 (бол., Барзал, Бэйли), 16:35 — 0:2. Ли — 16 (Барзал, Эберле), 29:52 — 0:3. Нельсон — 20 (Бэйли, Пулок), 43:13 — 0:4. Бучневич — 8 (бол., Фокс, Зибанежад), 53:45 — 1:4. Крайдер — 17 (бол., Зибанежад, Стром), 55:32 — 2:4Вратари: Георгиев (54:28 — 55:32, 56:34) — ГрайссШтраф: 4-10Броски: 42 (14+15+13) — 18 (8+5+5)

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» находится на 13 месте, «Айлендерс» — четвертый.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:4

«Каролина» — «Виннипег» 4:1

«Каролина» разгромила «Виннипег» в домашнем матче — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0). Дубль в составе победителей оформил Джастин Уильямс. Россиянин Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Виннипег» — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) Голы: Нечас — 12 (Флери), 2:28 — 1:0. Уильямс — 1 (бол., Терявяйнен, Славин), 5:30 — 2:0. Лайне — 17 (Шайфли, Коннор), 6:26 — 2:1. Терявяйнен — 10 (Ахо, Свечников), 18:22 — 3:1. Уильямс — 2 (Свечников, Терявяйнен), 49:13 — 4:1Вратари: Мразек — Хеллебайк (56:34 — 59:56)Штраф: 17-21Броски: 29 (8+5+16) — 17 (7+7+3)

«Каролина» (61) — седьмая на Востоке, «Виннипег» (54) — девятый на Западе.

«Каролина» — «Виннипег» 4:1

«Филадельфия» — «Питтсбург» 3:0

«Филадельфия» на своем льду выиграла у «Питтсбурга» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). «Флайерз» одержали вторую победу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Питтсбург» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Ворачек — 10 (Кутюрье, Фэраби), 25:26 — 1:0. ван Римсдайк — 14 (Конекны, Жиру), 38:40 — 2:0. Браун — 3 (п.в.), 59:00 — 3:0Вратари: Эллиотт — Джерри (58:46 — 59:00)Штраф: 6-6Броски: 30 (12+10+8) — 19 (8+8+3)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» находится на девятой позиции, «Питтсбург» — третий.

«Филадельфия» — «Питтсбург» 3:0

«Чикаго» — «Флорида» 3:4

«Флорида» победила «Чикаго» в выездном матче со счетом 4:3 (0:0, 4:1, 0:2). В составе победителей хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, еще один гол забил Евгений Дадонов. У проигравших голы забили Кирби Дак, Дрейк Каджула и Патрик Кейн. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Флорида» — 3:4 (0:0, 1:4, 2:0) Голы: Дадонов — 23 (Барков, Матесон), 24:43 — 0:1. Ватрано — 12 (Тонинато, Хоффман), 26:14 — 0:2. Ватрано — 13 (Экблад, Бойл), 30:04 — 0:3. Дак — 7 (Дебринкэт, Куккук), 33:33 — 1:3. Ватрано — 14 (бол., Хоффман, Юбердо), 39:23 — 1:4. Каджула — 6 (бол., Густафссон, Кит), 44:00 — 2:4. Кейн — 25 (Дак, Густафссон), 58:45 — 3:4Вратари: Ленер (58:00 — 58:45, 59:02 — 59:28) — БобровскийШтраф: 6-8Броски: 35 (6+14+15) — 26 (7+13+6)

«Чикаго» идет десятым на Западе, «Флорида» — шестая на Востоке.