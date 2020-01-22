ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Шайбы Дадонова и Бучневича, два очка Свечникова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 января

    Хоккей НХЛ Бостон Брюинз Вегас Голден Найтс Чикаго Блэкхоукс Флорида Пантерз Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз Виннипег Джетс Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл НовиковПланы на зиму: «Динамо» «Бостон» — «Вегас» НХЛ. Шайбы Дадонова и Бучневича, два очка Свечникова «Манчестер Сити»АПЛ. «Ман Сити» одолел «Шеффилд», «Челси» поделил очки с «Арсеналом»
  • 08:16
    • Панарин пропустит Матч звезд НХЛ
  • 07:08
    • Кудерметова вылетела с Australian Open, Александрова вышла в третий круг
  • 06:53
    • Павлюченкова преодолела первый круг Australian Open
  • 20:32
    • РФС намерен признать выборы Прядкина нелегитимными
  • 01:43
    • «Лион» одолел «Лилль» и вышел в финал Кубка французской лиги
  • 01:34
    • «Челси» в большинстве упустил победу над «Арсеналом»
  • 00:51
    • Инсинье вывел «Наполи» в полуфинал Кубка Италии
    Все новости спорта
    «Бостон» — «Вегас»
    «Бостон» — «Вегас»
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!

    «Бостон» — «Вегас» 3:2

    «Бостон» на своем льду нанес поражение «Вегасу» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). «Голден Найтс» уступили во второй игре подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Вегас» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
    Голы: Стоун — 18 (Шмидт), 1:24 — 0:1. Лозон — 1 (Крейчи, Кулман), 11:40 — 1:1. Хэйг — 1 (бол., Шмидт, Маршессо), 30:59 — 1:2. Дебраск — 15 (Койл, Галак), 44:26 — 2:2. Крейчи — 12 (Карло, Хейнен), 52:18 — 3:2Вратари: Галак — Флери (58:04 — 58:36, 58:50)Штраф: 4-10Броски: 37 (14+9+14) — 29 (8+8+13)

    «Бостон» с 70 очками идет вторым на Востоке, «Вегас» (57) — восьмой на Западе.

    «Бостон» — «Вегас» 3:2

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:4

    «Айлендерс» прервал серию из трех поражений подряд, переиграв в гостевом матче «Рейнджерс» со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). В составе проигравших отличились Павел Бучневич и Крис Крайдер. Артемий Панарин пропускал матч из-за травмы. За «Айлендерс» три (1+2) очка набрал Джош Бейли.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
    Голы: Бэйли — 11 (бол., Добсон, Брассар), 13:35 — 0:1. Бовилье — 13 (бол., Барзал, Бэйли), 16:35 — 0:2. Ли — 16 (Барзал, Эберле), 29:52 — 0:3. Нельсон — 20 (Бэйли, Пулок), 43:13 — 0:4. Бучневич — 8 (бол., Фокс, Зибанежад), 53:45 — 1:4. Крайдер — 17 (бол., Зибанежад, Стром), 55:32 — 2:4Вратари: Георгиев (54:28 — 55:32, 56:34) — ГрайссШтраф: 4-10Броски: 42 (14+15+13) — 18 (8+5+5)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» находится на 13 месте, «Айлендерс» — четвертый.

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:4

    «Каролина» — «Виннипег» 4:1

    «Каролина» разгромила «Виннипег» в домашнем матче — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0). Дубль в составе победителей оформил Джастин Уильямс. Россиянин Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Виннипег» — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Нечас — 12 (Флери), 2:28 — 1:0. Уильямс — 1 (бол., Терявяйнен, Славин), 5:30 — 2:0. Лайне — 17 (Шайфли, Коннор), 6:26 — 2:1. Терявяйнен — 10 (Ахо, Свечников), 18:22 — 3:1. Уильямс — 2 (Свечников, Терявяйнен), 49:13 — 4:1Вратари: Мразек — Хеллебайк (56:34 — 59:56)Штраф: 17-21Броски: 29 (8+5+16) — 17 (7+7+3)

    «Каролина» (61) — седьмая на Востоке, «Виннипег» (54) — девятый на Западе.

    «Каролина» — «Виннипег» 4:1

    «Филадельфия» — «Питтсбург» 3:0

    «Филадельфия» на своем льду выиграла у «Питтсбурга» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). «Флайерз» одержали вторую победу подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Питтсбург» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Ворачек — 10 (Кутюрье, Фэраби), 25:26 — 1:0. ван Римсдайк — 14 (Конекны, Жиру), 38:40 — 2:0. Браун — 3 (п.в.), 59:00 — 3:0Вратари: Эллиотт — Джерри (58:46 — 59:00)Штраф: 6-6Броски: 30 (12+10+8) — 19 (8+8+3)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» находится на девятой позиции, «Питтсбург» — третий.

    «Филадельфия» — «Питтсбург» 3:0

    «Чикаго» — «Флорида» 3:4

    «Флорида» победила «Чикаго» в выездном матче со счетом 4:3 (0:0, 4:1, 0:2). В составе победителей хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, еще один гол забил Евгений Дадонов. У проигравших голы забили Кирби Дак, Дрейк Каджула и Патрик Кейн. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Флорида» — 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)
    Голы: Дадонов — 23 (Барков, Матесон), 24:43 — 0:1. Ватрано — 12 (Тонинато, Хоффман), 26:14 — 0:2. Ватрано — 13 (Экблад, Бойл), 30:04 — 0:3. Дак — 7 (Дебринкэт, Куккук), 33:33 — 1:3. Ватрано — 14 (бол., Хоффман, Юбердо), 39:23 — 1:4. Каджула — 6 (бол., Густафссон, Кит), 44:00 — 2:4. Кейн — 25 (Дак, Густафссон), 58:45 — 3:4Вратари: Ленер (58:00 — 58:45, 59:02 — 59:28) — БобровскийШтраф: 6-8Броски: 35 (6+14+15) — 26 (7+13+6)

    «Чикаго» идет десятым на Западе, «Флорида» — шестая на Востоке.

    «Чикаго» — «Флорида» 3:4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу
  • 19/01/2020 в 12:17
    •
  • Прогноз
  • «Миннесота» — «Детройт»
  • 1.67
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Конор Макгрегор
  • Уничтожение за 40 секунд. Триумфальное возвращение Макгрегора
    • 14:04 19/01/2020     Бруну Фернандеш
  • Трансферный дайджест. 14-20 января
    • 18:57 20/01/2020     Тимо Вернер
  • Господство «Баварии» подходит к концу. «Лейпциг» — новый фаворит Бундеслиги
    • 20:53 17/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Рейньер Футбол «Новый Кака» для Зидана. Кто такой Рейньер, за которого отдали 30 миллионов?Обзор СМИ после трансфера мадридского «Реала» Вчера в 15:260
  • 00:32
    • Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилдом»
  • 22:58
    • «Авангард» одолел «Витязь» и догнал «Ак Барс»
  • 22:38
    • «Ак Барс» в гостях взял верх над московским «Динамо»
    Сетьен дебютировал с победы Футбол «Барселона» заиграла лучше, но все еще страдаетРеакция прессы на матч «Барселона» — «Гранада» 20/01/2020 в 22:430
  • Экспресс дня

  • «МЮ» и «Тоттенхэм» одолеют аутсайдеров?
  • 3.14
    •
  • 08:29
    • Джокович продолжает защиту титула на Australian Open
  • 07:23
    • Осака — в третьем круге Открытого чемпионата Австралии
  • 01:17
    • «Севилья» пробилась в 1/8 финала Кубка Испании
    Мария Шарапова Теннис Australian Open. Медведев и Рублев вышли во второй круг, Шарапова покинула турнирОбзор матчей Открытого чемпионата Австралии по теннису 21 января Вчера в 14:100
  • 22:28
    • ЦСКА одержал четвертую победу над СКА в сезоне
  • 22:05
    • Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ
  • 20:00
    • «Салават Юлаев» взял верх над «Адмиралом»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.81
  • Прогноз на матч Зиданшек — Серена Уильямс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Крайинович — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ибица — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Унионистас — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Логроньес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие