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    НХЛ. Два очка Малкина, дубль Кучерова и 30 сэйвов Василевского

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 января

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    «Детройт» — «Питтсбург» 1:2 ОТ

    «Питтсбург» на выезде в овертайме переиграл «Детройт» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Сидни Кросби. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Питтсбург» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Задина — 6 (бол., Нильсен, Дэйли), 23:29 — 1:0. Раст — 20 (бол., Малкин, Летанг), 43:36 — 1:1. Кросби — 8 (бол., Малкин, Раст), 61:33 — 1:2Вратари: Ховард — МюррейШтраф: 8-8Броски: 29 (9+10+10+0) — 37 (11+7+15+4)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» идет последним, а «Питтсбург» — третий.

    «Детройт» — «Питтсбург» 1:2 ОТ

    «Каролина» — «Анахайм» 1:2 ОТ

    «Каролина» дома по итогам овертайма проиграла «Анахайму» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1). В составе победителей отличились Эрик Гудбрансон и Сэм Стил. У проигравших гол забил Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Анахайм» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Ахо — 24 (Эдмундсон, Терявяйнен), 3:59 — 1:0. Гудбрэнсон — 4 (Гецлаф, Хольцер), 18:18 — 1:1. Стил — 4 (Сильверберг, Линдхольм), 61:36 — 1:2Вратари: Раймер — МиллерШтраф: 4-4Броски: 26 (15+6+4+1) — 37 (12+13+11+1)

    «Каролина» с 57 очками занимает шестое место на Востоке, «Анахайм» (43) — 14-й на Западе.

    «Каролина» — «Анахайм» 1:2 ОТ

    «Виннипег» — «Тампа-Бэй» 1:7

    «Тампа-Бэй» разгромила «Виннипег» в выездном матче со счетом 7:1 (3:0, 2:1, 2:0). Хет-трик в составе победителей оформил Энтони Чирелли, еще два гола забил Никита Кучеров. Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
    Голы: Чирелли — 10 (Палат, Джонсон), 9:27 — 0:1. Кучеров — 21 (Стэмкос, Пойнт), 12:21 — 0:2. Чирелли — 11 (Палат), 19:07 — 0:3. Кучеров — 22 (Пойнт, Стэмкос), 27:21 — 0:4. Верхэге — 6 (Макдона), 31:10 — 0:5. Рословик — 9 (Перро), 31:44 — 1:5. Чирелли — 12 (Палат), 47:48 — 1:6. Киллорн — 20 (Стивенс, Сергачев), 50:45 — 1:7Вратари: Хеллебайк (Броссуа, 31:10) — ВасилевскийШтраф: 2-4Броски: 31 (5+18+8) — 26 (7+9+10)

    «Виннипег» (54 очка) -девятый на Западе, «Тампа-Бэй» (62) — четвертая на Востоке.

    «Виннипег» — «Тампа-Бэй» 1:7
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