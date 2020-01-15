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    «Вегас» сменил главного тренера

    Хоккей Вегас Голден Найтс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» отправил в отставку главного тренера команды Жерара Галлана, информирует официальный сайт «рыцарей».

    Жерар Галлан
    Жерар Галлан

    Новым главным тренером назначен Питер Дебур, месяц назад уволенный из «Сан-Хосе Шаркс».

    «Вегас» в текущем регулярном чемпионате НХЛ заработал 54 очка в 49 матчах и занимает девятое место в Западной конфереции.

    Клуб выступает в НХЛ всего третий сезон. С Галланом «рыцари» в дебютном сезоне добрались до финала Кубка Стэнли, где проиграли «Вашингтону Кэпиталз» (1:4).

    В следующем сезоне «Вегас» также вышел в плей-офф, уступив в первом уступив в первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» (3-4), который тренировал Дебур, 0

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