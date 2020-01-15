«Вегас» сменил главного тренера

Клуб НХЛотправил в отставку главного тренера команды Жерара Галлана, информирует официальный сайт «рыцарей».

Новым главным тренером назначен Питер Дебур, месяц назад уволенный из «Сан-Хосе Шаркс».

«Вегас» в текущем регулярном чемпионате НХЛ заработал 54 очка в 49 матчах и занимает девятое место в Западной конфереции.

Клуб выступает в НХЛ всего третий сезон. С Галланом «рыцари» в дебютном сезоне добрались до финала Кубка Стэнли, где проиграли «Вашингтону Кэпиталз» (1:4).

В следующем сезоне «Вегас» также вышел в плей-офф, уступив в первом уступив в первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» (3-4), который тренировал Дебур, 0