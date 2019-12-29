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    Стали известны лучшие игроки КХЛ в декабре

    Хоккей КХЛ Автомобилист Йокерит Барыс Спартак Прогнозы на КХЛ
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов декабря в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Якуб Коварж
    Якуб Коварж

    Лучшим вратарем признан Якуб Коварж из «Автомобилиста», одержавший победы в семи из девяти матчей, в том числе две — на ноль, одно из двух поражений потерпел в серии бросков. Голкипер уральской команды отразил 93,81% бросков (в общей сложности 291), что составляет в среднем 32,3 за игру (наивысший показатель месяца).

    Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен стал лучшим в своем амплуа. Он одержал вместе с командой 7 побед в 9 матчах и набравший в них 10 (3+7) очков. Финский защитник не завершил ни одного матча месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10». Лехтонен отметился 36 бросками по воротам (лучший результат декабря среди игроков его амплуа), в среднем проводил на льду 23 минуты 37 секунд, что также является наилучшим показателем среди защитников. Защитник «Йокерита» признается лучшим второй месяц подряд.

    Среди нападающих выделялся представитель «Барыса» Роман Старченко, одержавший вместе с командой 7 побед в 11 матчах и забросивший в них 8 шайб (лучший результат месяца). Нападающий казахстанского клуба забивал голы в шести матчах, отметившись дублями в ворота ХК «Сочи» и «Автомобилиста». Шайбы Старченко во встречах с этими командами, а также с минским «Динамо» стали победными. На счету нападающего «Барыса» также три результативные передачи при показателе полезности «+6», 27 бросков по воротам и 6 заблокированных бросков.

    Лучшим новичком признан защитник «Спартака» Аким Тришин, одержавший вместе с командой победы в 6 из 9 матчей месяца и отметившийся в них голом и результативной передачей при показателе полезности (+1). Его гол в игре против ХК «Сочи» стал для защитника первым в КХЛ. 20-летний игрок в среднем проводил на льду 9 минут 31 секунду. 0

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