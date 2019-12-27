Кудашов: Приобретений в дедлайн не ждем, Коскиранта команду не покинет

Алексей Кудашов
globallookpress.com
«Очень рады победе, потому что игра была очень сложная. Трибуны гнали "Сибирь" вперед, да и в целом соперник играл организованно.
Правильно мы действовали в обороне, в нужный момент забили. Это командная победа.
Приобретений в дедлайн не ждем, Ярно Коскиранта команду не покинет», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.
СКА набрал 60 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Северстали». 0