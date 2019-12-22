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    «Виннипег» разгромил «Миннесоту»

    Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Виннипег Джетс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на родном льду разгромно проиграла «Виннипегу» — 0:6.

    «Виннипег»
    «Виннипег»

    В составе канадской команды дубль оформил Патрик Лайне. Еще по разу отличились Блэйк Уилер, Лука Сбиса, Николай Элерс, Логан Шоу.

    Коннор Хеллебайк в третий раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 31 бросок.

    «Миннесота» проиграла в третий раз за последние четыре матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Виннипег» — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
    Голы: Уилер — 10 (мен., Лаури, Битетто), 14:43 — 0:1. Шайфли — 17 (Сбиса, Пионк), 19:54 — 0:2. Лайне — 12 (Моррисси), 30:38 — 0:3. Элерс — 15 (Коннор, Моррисси), 41:09 — 0:4. Лайне — 13 (бол., Уилер, Моррисси), 46:15 — 0:5. Шоу — 2 (Харкинс, Битетто), 47:53 — 0:6Вратари: Стэлок (Дубник, 47:53) — ХеллебайкБроски: 31 (14+11+6) — 31 (12+9+10)Штраф: 15 — 13
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