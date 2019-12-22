«Виннипег» разгромил «Миннесоту»

В матче регулярного чемпионата НХЛна родном льду разгромно проиграла— 0:6.

В составе канадской команды дубль оформил Патрик Лайне. Еще по разу отличились Блэйк Уилер, Лука Сбиса, Николай Элерс, Логан Шоу.

Коннор Хеллебайк в третий раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 31 бросок.

«Миннесота» проиграла в третий раз за последние четыре матча.