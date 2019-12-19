«Авангард» дома обыграл «Сибирь»

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛодержал победу надсо счетом 3:1.

В составе хозяев голами отметились Роб Клинкхаммер, Сергей Широков и Кирилл Семенов. За гостей забил Мико Руохомаа.

Благодаря этой победе «Авангард» вышел на вторую строчку и набрал 52 очка. «Сибирь» лишь седьмая с 43 пунктами.