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    «Авангард» дома обыграл «Сибирь»

    Хоккей КХЛ Авангард Сибирь Прогнозы на КХЛ
    В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангарад» одержал победу над «Сибирью» со счетом 3:1.

    Сергей Шумаков
    Сергей Шумаков

    В составе хозяев голами отметились Роб Клинкхаммер, Сергей Широков и Кирилл Семенов. За гостей забил Мико Руохомаа.

    Благодаря этой победе «Авангард» вышел на вторую строчку и набрал 52 очка. «Сибирь» лишь седьмая с 43 пунктами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Руохомаа — 9 (Шаров), 7:17 — 0:1. Клинкхаммер — 8 (Бек), 9:46 — 1:1. Широков — 7 (бол., Клинкхаммер, Бек), 36:26 — 2:1. Семенов — 10 (п.в., Покка), 59:43 — 3:1Вратари: Бобков — Сятери (58:47 — 59:43)Штраф: 2 — 4Броски: 27 (4+12+11) — 24 (7+10+7)
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