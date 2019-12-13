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    Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Ванкувер Кэнакс Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Главным героем дня стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3). Благодаря этому российский форвард вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов. В активе Артемия стало 361 очко в лиге, и он обошёл Сергея Макарова.

    Второй звездой признан голкипер «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрем, сыгравший на ноль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:0 ОТ). Шведский голкипер отразил все 43 броска, едва не обновив клубный рекорд 28-летней давности.

    Замкнул тройку лучших капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, дважды поразивший ворота «Бостон Брюинз» (3:2). 0

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