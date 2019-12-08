«Авангард» победил «Ак Барс»

«Авангард»
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Рой Клинкхаммер отличился уже на 43-й секунде встречи, а Сергей Широков оформил дубль, забросив свои шайбы на 23-й и 46-й минутах.
Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел четвертый «сухой» матч в нынешнем сезоне.
«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции и регулярном чемпионате, имея 56 очков после 36 игр. «Авангард» идет вторым на Востоке, набрав 50 очков в 37 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Клинкхаммер — 7, 0:43 — 1:0. Широков — 5 (Фрэнсон, Семенов), 22:52 — 2:0. Широков — 6 (Терещенко, Покка), 45:43 — 3:0Вратари: Бобков — Билялов (Рейдеборн, 22:52)Штраф: 35 — 19