«Авангард» победил «Ак Барс»

Омскийв матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл казанскийсо счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Рой Клинкхаммер отличился уже на 43-й секунде встречи, а Сергей Широков оформил дубль, забросив свои шайбы на 23-й и 46-й минутах.

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел четвертый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции и регулярном чемпионате, имея 56 очков после 36 игр. «Авангард» идет вторым на Востоке, набрав 50 очков в 37 встречах.