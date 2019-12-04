ЦСКА одолел «Динамо» в столичном дерби

В составе победителей голами отметились Сергей Толчинский и Максим Шалунов.
За гостей шайбу забросил Юусо Хиетанен.
Это третья победа армейцев в последних четырех встречах, «Динамо» проиграло второй матч подряд.
ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков. «Динамо» — на третьем месте (43 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хиетанен — 11 (бол., Яшкин, Шипачев), 10:49 — 0:1. Толчинский — 3 (Попов, Романов), 18:31 — 1:1. Шалунов — 6 (бол., Телегин, Окулов), 57:41 — 2:1Вратари: Сорокин — Бочаров (59:06 — 59:27, 59:50)Броски: 22 (11+4+7) — 22 (9+7+6)Штраф: 6 — 2