НХЛ. Хет-трик Овечкина, две передачи Кузнецова и шайба Барбашева

Фрибет для всех

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде победили «Нью-Джерси» со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Первой звездой встречи стал российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев, отразивший 33 броска. Он впервые в сезоне сыграл на ноль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) Голы: Фокс (Какко, Троуба, бол), 12:45 — 1:0; Зибанежад (Лемье, мен), 42:35 — 0:2; Фаст (Троуба, мен), 45:52 — 0:3; Шей, 57:18 — 0:4

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:4

«Монреаль» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

«Монреаль» в домашнем матче в овертайме проиграл «Филадельфии» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1). В составе «канадцев» дубль оформил Томаш Татар. Победный гол в активе российского защитника «летчиков» Ивана Проворова.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Армиа — 9 (Мете), 0:19 — 1:0. Линдблум — 11 (Браун, Ворачек), 27:47 — 1:1. Татар — 8 (Уэбер, Дано), 28:14 — 2:1. Хэйс — 8 (Фэраби), 28:59 — 2:2. Конекны — 9 (Жиру, Раффль), 41:34 — 2:3. Татар — 9 (бол., Сузуки, Питри), 43:16 — 3:3. Проворов — 6 (Кутюрье), 60:31 — 3:4Вратари: Кинкейд — ЭллиоттШтраф: 4-6Броски: 42 (9+20+13+0) — 29 (7+12+9+1)

«Монреаль» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» 2:0

«Айлендерс» в домашнем матче победили «Коламбус» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Два (1+1) очка набрал Мэтью Барзал. Семен Варламов, сменивший Тобиаса Грайсса, в середине первого периода, отразил 30 бросков из 30.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Коламбус» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Ли — 6 (Бэйли, Барзал), 1:18 — 1:0. Барзал — 10 (Пелеч), 36:01 — 2:0Вратари: Грайсс (Варламов, 14:06) — Мерзликинс (57:05 — 57:21, 57:39)Штраф: 2-0Броски: 27 (13+8+6) — 39 (12+10+17)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» 2:0

«Флорида» — «Нэшвилл» 3:0

«Флорида» дома обыграла «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). В составе победителей нападающий Евгений Дадонов записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Строльман — 1 (Сивиур, Аккьяри), 21:06 — 1:0. Строльман — 2 (Трочек), 48:38 — 2:0. Барков — 8 (Дадонов, Яндл), 51:09 — 3:0Вратари: Дридгер — СаросШтраф: 8-8Броски: 28 (5+12+11) — 27 (8+10+9)

«Флорида» — «Нэшвилл» 3:0

«Детройт» — «Вашингтон» 2:5

«Детройт» на своем льду уступил «Вашингтону» со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3). В составе «Кэпиталз» по голу забили Ти Джей Оши и Том Уилсон, Александр Овечкин оформил хет-трик, а также записал на свой счет голевую передачу. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вашингтон» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) Голы: Фаббри — 6 (бол., Ларкин, Задина), 11:47 — 1:0. Оши — 11 (бол., Врана, Кузнецов), 22:19 — 1:1. Овечкин — 18 (Карлсон, Кузнецов), 29:21 — 1:2. Уилсон — 10 (Овечкин, Кузнецов), 54:23 — 1:3. Гленденинг — 4 (Бертуцци, Грин), 54:32 — 2:3. Овечкин — 19 (п.в., Оши, Гудас), 58:25 — 2:4. Овечкин — 20 (п.в.), 59:05 — 2:5Вратари: Бернье (58:02 — 58:25, 58:41 — 59:05) — СамсоновШтраф: 6-8Броски: 27 (9+5+13) — 34 (12+13+9)

«Детройт» — «Вашингтон» 2:5

«Калгари» — «Оттава» 3:1

«Калгари» дома благодаря дублю Линдхольма победил «Оттаву» со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Оттава» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Голы: Дюбе — 2, 18:56 — 1:0. Пажо — 14 (Шабо), 54:49 — 1:1. Линдхольм — 13 (Монахэн, Стоун), 55:50 — 2:1. Линдхольм — 14 (бол., п.в., Годро, Ткачак), 58:26 — 3:1

«Калгари» — «Оттава» 3:1

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 2:3

«Тампа-Бэй» проиграла «Каролине» со счетом 2:3 (0:3, 0:0, 2:0). В составе победителей голевой передачей отметился нападающий Андрей Свечников. Российские игроки «Тампы» Никита Кучерова и Михаил Сергачев записали на свой счет по ассисту.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 2:3

«Торонто» — «Баффало» 2:1 ОТ

«Торонто» в домашнем матче в овертайме обыграл «Баффало» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Победный гол забил Джон Таварес.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Баффало» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Нюландер — 10 (бол., Мэттьюс, Таварес), 25:30 — 1:0. Ристолайнен — 2 (Монтур, Айкел), 46:58 — 1:1. Таварес — 10 (Капанен, Юнссон), 61:45 — 2:1Вратари: Андерсен — ХаттонШтраф: 4-2Броски: 43 (11+16+13+3) — 30 (8+11+9+2)

«Торонто» — «Баффало» 2:1 ОТ

«Аризона» — «Сан-Хосе» 2:4

«Аризона» на своем льду уступила «Сан-Хосе» со счетом 2:4 (2:1, 0:2, 0:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сан-Хосе» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) Голы: Шмолц — 5 (Дворак, Гарлэнд), 1:33 — 1:0. Степан — 5 (Келлер), 2:12 — 2:0. Кутюр — 7 (Э. Карлссон, Кейн), 11:01 — 2:1. Гэмбрелл — 2 (М. Карлссон), 22:55 — 2:2. Майер — 9 (Власик, Хертл), 28:52 — 2:3. Кутюр — 8 (п.в., Хертл), 59:31 — 2:4Вратари: Раанта (58:29 — 59:31) — ДжонсШтраф: 2-6Броски: 23 (9+6+8) — 30 (7+16+7)

«Аризона» — «Сан-Хосе» 2:4

«Сент-Луис» — «Питтсбург» 5:2

«Сент-Луис» в домашнем матче победил «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). На счету российского нападающего хозяев Ивана Барбашева гол. У Евгения Малкина результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Голы: Фольк — 1 (О`Райлли, Сэнфорд), 7:52 — 1:0. Лафферти — 4 (Бландизи, Руведел), 26:27 — 1:1. Уокер — 1 (Шворц, Боумистер), 34:01 — 2:1. Барбашев — 4 (Томас), 42:54 — 3:1. Макичерн — 3 (Де ла Росе), 47:09 — 4:1. Летанг — 7 (Симон, Малкин), 53:03 — 4:2. Шворц — 7 (бол., Перрон, Шенн), 57:05 — 5:2Вратари: Биннингтон — МюррейШтраф: 4-6Броски: 27 (9+8+10) — 31 (7+19+5)

«Сент-Луис» — «Питтсбург» 5:2

«Колорадо» — «Чикаго» 7:3

«Колорадо» в домашнем матче победил «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:1, 0:1). По четыре очка в составе «лавин» набрали Йоонас Донской (2+2) и Микко Рантанен (1+3).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:1, 0:1) Голы: Саад — 8 (мен., Смит), 1:37 — 0:1. Кадри — 9 (бол., Рантанен, Маккиннон), 7:53 — 1:1. Кадри — 10 (Нието, Жирар), 9:18 — 2:1. Маккиннон — 17 (Рантанен, Донской), 11:08 — 3:1. Донской — 10 (Грэйвс, Коул), 22:52 — 4:1. Рантанен — 6 (Жирар, Донской), 25:50 — 5:1. Донской — 11 (Маккиннон, Рантанен), 28:28 — 6:1. Жост — 5 (Тайнан), 30:38 — 7:1. Кубалик — 6 (Кемпф, Мяяття), 31:14 — 7:2. Кейн — 14 (бол., Густафссон, Тэйвз), 54:38 — 7:3Вратари: Саад — 8 (мен., Смит), 1:37 — 0:1. Кадри — 9 (бол., Рантанен, Маккиннон), 7:53 — 1:1. Кадри — 10 (Нието, Жирар), 9:18 — 2:1. Маккиннон — 17 (Рантанен, Донской), 11:08 — 3:1. Донской — 10 (Грэйвс, Коул), 22:52 — 4:1. Рантанен — 6 (Жирар, Донской), 25:50 — 5:1. Донской — 11 (Маккиннон, Рантанен), 28:28 — 6:1. Жост — 5 (Тайнан), 30:38 — 7:1. Кубалик — 6 (Кемпф, Мяяття), 31:14 — 7:2. Кейн — 14 (бол., Густафссон, Тэйвз), 54:38 — 7:3Штраф: 17-13Броски: 29 (11+13+5) — 29 (12+6+11)

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» 2:1

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 2:5