«Амур» в овертайме обыграл «Барыс»

«Барыс» — «Амур»
ХК «Амур»
В составе хабаровской команды отличились Томаш Зогорна (38 минута), Ондржей Витасек (52) и Игорь Руденков (64).
У проигравших шайбы забросили Аркадий Шестаков (14) и Павел Акользин (35).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Шестаков — 3 (бол., Михайлис, Метальников), 13:59 — 1:0. Акользин — 1 (Шалапов, Шевченко), 35:00 — 2:0. Т. Зогорна — 8 (Г. Зогорна, Голубев), 37:27 — 2:1. Витасек — 3 (бол., Т. Зогорна, Голубев), 51:49 — 2:2. Руденков — 7 (бол., Горшков, Вл. Ушенин), 63:24 — 2:3Вратари: Паскуале — АликинШтраф: 20 — 6Броски: 49 (23+14+12+0) — 20 (1+7+11+1)
В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место (28 очков), а «Барыс» — пятое (36 очков). 0