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    «Амур» в овертайме обыграл «Барыс»

    Хоккей КХЛ Амур Барыс Прогнозы на КХЛ
    «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

    «Барыс» — «Амур»
    «Барыс» — «Амур»

    В составе хабаровской команды отличились Томаш Зогорна (38 минута), Ондржей Витасек (52) и Игорь Руденков (64).

    У проигравших шайбы забросили Аркадий Шестаков (14) и Павел Акользин (35).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Шестаков — 3 (бол., Михайлис, Метальников), 13:59 — 1:0. Акользин — 1 (Шалапов, Шевченко), 35:00 — 2:0. Т. Зогорна — 8 (Г. Зогорна, Голубев), 37:27 — 2:1. Витасек — 3 (бол., Т. Зогорна, Голубев), 51:49 — 2:2. Руденков — 7 (бол., Горшков, Вл. Ушенин), 63:24 — 2:3Вратари: Паскуале — АликинШтраф: 20 — 6Броски: 49 (23+14+12+0) — 20 (1+7+11+1)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место (28 очков), а «Барыс» — пятое (36 очков). 0

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