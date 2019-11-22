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    «Сибирь» потерпела поражение от «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Сибирь Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» потерпела поражение от «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 1:4 (0:0, 1:0, 0:4).

    Хозяева открыли счет в середине второго периода усилиями Никиты Михайлова (32 минута).

    Гости ответили точными бросками Чарльза Деновея (48), Джордана Шредера (51), Куинтона Хаудена (59) и Михаила Варнакова (59).

    Для новосибирской команды эта неудача стала шестой подряд. Нижегородцы одержали четвертую победу кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
    Голы: Михайлов — 3 (Торченюк, Чесалин), 31:26 — 1:0. Геноуэй — 5, 47:31 — 1:1. Шредер — 11 (Рэтти), 50:39 — 1:2. Хауден — 7 (Варнаков, Шенфельд), 58:10 — 1:3. Варнаков — 9 (п.в.), 58:41 — 1:4Вратари: Сятери (58:32 — 58:41) — ЛиндбекШтраф: 6 — 6Броски: 49 (16+18+15) — 23 (5+6+12)

    «Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции (32 очка). «Торпедо» — третье на Западе (38 очков). 0

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