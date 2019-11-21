ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью и Маурисио ПочеттиноКак Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день
  • 16:53
    • «Адмирал» нанес «Металлургу» третье поражение подряд
  • 14:01
    • «Милан» готов заплатить Ибрагимовичу 6 миллионов евро за полтора года
  • 13:48
    • Пике планирует завершить карьеру в «Барселоне»
  • 12:23
    • В Турции пропал экс-игрок «Ахмата»
  • 12:07
    • «Яндекс» и Rambler Group будут претендовать на трансляцию Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Адмирал» нанес «Металлургу» третье поражение подряд

    Хоккей КХЛ Адмирал Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    «Адмирал» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 3:2).

    У победителей по дублю оформили Шон Лалонд (25 и 42 минуты) и Денис Вихарев (39 и 46), а победную шайбу забросил Александр Осипов (52).

    В составе гостей дублем отметился Сергей Мозякин (41 и 45), также отличились Андрей Нестрашил (18) и Эрик О'Делл (34).

    Отметим, что по ходу встречи «Магнитка» четырежды выходила вперед, но не избежала третьего поражения кряду.

    Защитник «Магнитки» Евгений Бирюков провел свой 750-й матч в КХЛ, а форвард Евгений Тимкин достиг отметки в 600 матчей в лиге.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)
    Голы: Нестрашил — 2 (Антипин), 17:48 — 0:1. Лалонд — 3 (бол., Юнг, Вихарев), 24:53 — 1:1. О`Делл — 5 (Мозякин, Расмуссен), 33:28 — 1:2. Вихарев — 12 (бол., Юнг, Бакош), 38:38 — 2:2. Мозякин — 6 (О`Делл), 40:14 — 2:3. Лалонд — 4 (Альмквист), 41:43 — 3:3. Мозякин — 7, 44:05 — 3:4. Вихарев — 13 (Бутузов, Альмквист), 45:21 — 4:4. Осипов — 3 (В. Стрельцов), 51:20 — 5:4Вратари: Олкинуора — Галимов (58:43)Штраф: 14 — 12Броски: 29 (5+16+8) — 43 (17+14+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает пятое место (34 очка), а «Металлург» — шестое (33 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — «Автомобилист»
  • 1.64
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли соперники голами публику в Балашихе?
  • «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Локомотив» прервет победное шествие «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • Экспресс дня 22 ноября. Прогноз и ставки
  • 2.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 Вчера в 01:460
  • 12:39
    • В топ-100 футболистов отбора Евро-2020 вошел лишь один россиянин
  • 14:17
    • Семак не планирует никого беречь в матче с «Рубином»
  • 13:34
    • Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с техническим спонсором
    Россия — Сан-Марино Футбол Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-МариноРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Сан-Марино Вчера в 02:210
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 13:22
    • Шаронов хорошо знаком со стилем «Зенита»
  • 13:10
    • Тедеско прокомментировал информацию о нелюбви к Рассказову и Гулиеву
  • 12:55
    • Салах и Робертсон пропустят матч против «Кристал Пэлас»
    Златан Ибрагимович Футбол Cледующий клуб Златана: с кем швед снова будет покорять Европу?Ибрагимович покидает США и близок к возвращению в европейский футбол 19/11/2019 в 17:520
  • 10:49
    • Источник: Моуринью не получит денег на зимние трансферы
  • 10:18
    • Панарин догнал Овечкина в бомбардирской гонке НХЛ
  • 01:02
    • ЦСКА потерпел поражение от «Басконии» в Евролиге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие