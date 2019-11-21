«Адмирал» нанес «Металлургу» третье поражение подряд

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 3:2).

У победителей по дублю оформили Шон Лалонд (25 и 42 минуты) и Денис Вихарев (39 и 46), а победную шайбу забросил Александр Осипов (52).

В составе гостей дублем отметился Сергей Мозякин (41 и 45), также отличились Андрей Нестрашил (18) и Эрик О'Делл (34).

Отметим, что по ходу встречи «Магнитка» четырежды выходила вперед, но не избежала третьего поражения кряду.

Защитник «Магнитки» Евгений Бирюков провел свой 750-й матч в КХЛ, а форвард Евгений Тимкин достиг отметки в 600 матчей в лиге.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2) Голы: Нестрашил — 2 (Антипин), 17:48 — 0:1. Лалонд — 3 (бол., Юнг, Вихарев), 24:53 — 1:1. О`Делл — 5 (Мозякин, Расмуссен), 33:28 — 1:2. Вихарев — 12 (бол., Юнг, Бакош), 38:38 — 2:2. Мозякин — 6 (О`Делл), 40:14 — 2:3. Лалонд — 4 (Альмквист), 41:43 — 3:3. Мозякин — 7, 44:05 — 3:4. Вихарев — 13 (Бутузов, Альмквист), 45:21 — 4:4. Осипов — 3 (В. Стрельцов), 51:20 — 5:4Вратари: Олкинуора — Галимов (58:43)Штраф: 14 — 12Броски: 29 (5+16+8) — 43 (17+14+12)

В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает пятое место (34 очка), а «Металлург» — шестое (33 очка). 0