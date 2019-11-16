«Авангард» победил минское «Динамо» по буллитам

Хозяева до последней минуты вели благодаря шайбе нападающего Райана Спунера. За 12 секунд до конца «Авангард» сумел сравнять счет усилиями Свена Андригетто.
В овертайме команды не смогли отличиться, а серии буллитов были точнее омичи — победный бросок на счету Сергея Широкова.
После этой встречи хозяева с 23 очками располагаются на 10-м месте в Западной конференции. «Авангард» набрал 38 очков и занимает вторую строчку на Востоке.
В следующем матче минчане на выезде сыграют с нижегородским «Торпедо», а «ястребы» на своем льду примут «Салават Юлаев».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Спунер — 3 (мен.), 51:55 — 1:0. Андригетто — 8 (Войнов, Шумаков), 59:48 — 1:1Победный буллит: ШироковВратари: Энрот — Бобков (Костин, 57:50, Бобков, 59:48)Броски: 18 (1+9+4+4) — 40 (11+11+18+0)Штраф: 14 — 29