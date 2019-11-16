«Авангард» победил минское «Динамо» по буллитам

Минскоепо буллитам уступило омскомув матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева до последней минуты вели благодаря шайбе нападающего Райана Спунера. За 12 секунд до конца «Авангард» сумел сравнять счет усилиями Свена Андригетто.

В овертайме команды не смогли отличиться, а серии буллитов были точнее омичи — победный бросок на счету Сергея Широкова.

После этой встречи хозяева с 23 очками располагаются на 10-м месте в Западной конференции. «Авангард» набрал 38 очков и занимает вторую строчку на Востоке.

В следующем матче минчане на выезде сыграют с нижегородским «Торпедо», а «ястребы» на своем льду примут «Салават Юлаев».