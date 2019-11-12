НХЛ. «Аризона» прервала победную серию «Вашингтона», «Каролина» разгромила «Оттаву»

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«Вашингтон» — «Аризона» 3:4 Б

«Вашингтон» на своем льду по буллитам проиграл «Аризоне» со счетом 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1).

В составе хозяев дубль оформил Евгений Кузнецов, также на счету россиянина показатель полезности «+2». В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача.

В серии буллитов победу «Аризоне» принес бросок Конора Гарланда. У «Вашингтона» попытки не реализовали Оши и Кузнецов.

«Кэпиталз» проиграли впервые за семь матчей. «Койотис» прервали свою серию из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Аризона» — 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Келлер — 3 (Хиностроза, Голигоски), 14:15 — 0:1. Фишер — 1 (Ричардсон), 20:10 — 0:2. Грабнер — 6, 20:45 — 0:3. Кузнецов — 7 (Врана, Уилсон), 28:47 — 1:3. Кузнецов — 8 (Кемпны), 42:23 — 2:3. Оши — 9 (Овечкин, Карлсон), 58:44 — 3:3Победный буллит: ШмолцВратари: Самсонов (58:11 — 58:44) — РаантаШтраф: 4-6Броски: 34 (12+9+11+2) — 35 (13+13+6+3)

«Вашингтон» — «Аризона» 3:4 Б

«Каролина» — «Оттава» 8:2

«Каролина» в домашнем матче разгромила «Оттаву» — 8:2 (2:0, 3:1, 3:1).

В составе «Каролины» 3 (1+2) очка набрал защитник Джоэль Эдмундсон, дублем отметился Себастьян Ахо. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отдал 2 результативные передачи.

«Каролина» прервала свою серию из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Оттава» — 8:2 (2:0, 3:1, 3:1) Голы: Фегеле — 2 (Дзингел, Песке), 0:44 — 1:0. Нечас — 4 (бол., Гардинер, Валлмарк), 17:55 — 2:0. Ахо — 7 (мен.), 24:06 — 3:0. Флери — 2 (Луостаринен, Свечников), 32:45 — 4:0. Хэмилтон — 8 (Терявяйнен, Свечников), 36:25 — 5:0. Уайт — 2 (Эннис, Боровицки), 38:25 — 5:1. Ахо — 8 (Эдмундсон, Песке), 41:07 — 6:1. Ткачак — 6 (Шабо, Тирни), 49:54 — 6:2. Дзингел — 4 (Эдмундсон, Фегеле), 53:16 — 7:2. Эдмундсон — 1 (Нечас, Нидеррайтер), 57:47 — 8:2Вратари: Мразек — Нильссон (Андерсон, 32:45)Штраф: 13-13Броски: 43 (12+12+19) — 29 (7+8+14)