Россия проиграла сборной лиги Онтарио
globallookpress.com
В составе победителей отличились Тай Делландреа, Коул Перфетти, Коннор Макмайкл и Экил Томас. Единственную шайбу в составе сборной России забросил Владислав Михайлов.
Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных.
Молодежная сборная России свой следующий матч проведет в Лондоне 12 ноября со сборной OHL.
Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
Сборная OHL — Россия U20 — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Делландреа — 1 (бол., Байфилд, Драйсдейл), 5:12 — 1:0. Перфетти — 1 (Томас, Меркли), 8:35 — 2:0. Макмайкл — 1 (Байфилд, Такер), 26:40 — 3:0. Томас — 1, 56:50 — 4:0. Михайлов — 1 (Пыленков, Круглов), 59:18 — 4:1Вратари: Доус (Эндри, 30:36) — ИсаевШтраф: 6-4Броски: 34 (12+14+8) — 27 (9+8+10)