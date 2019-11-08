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    Россия проиграла сборной лиги Онтарио

    Хоккей Сборная России Сборная Канады
    Молодежная сборная России U20 провела третий матч в рамках Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина проиграли сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) со счетом 1:4.

    Россия проиграла сборной лиги Онтарио
    Россия проиграла сборной лиги Онтарио

    В составе победителей отличились Тай Делландреа, Коул Перфетти, Коннор Макмайкл и Экил Томас. Единственную шайбу в составе сборной России забросил Владислав Михайлов.

    Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных.

    Молодежная сборная России свой следующий матч проведет в Лондоне 12 ноября со сборной OHL.

    Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
    Сборная OHL — Россия U20 — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Делландреа — 1 (бол., Байфилд, Драйсдейл), 5:12 — 1:0. Перфетти — 1 (Томас, Меркли), 8:35 — 2:0. Макмайкл — 1 (Байфилд, Такер), 26:40 — 3:0. Томас — 1, 56:50 — 4:0. Михайлов — 1 (Пыленков, Круглов), 59:18 — 4:1Вратари: Доус (Эндри, 30:36) — ИсаевШтраф: 6-4Броски: 34 (12+14+8) — 27 (9+8+10)
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