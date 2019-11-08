Россия проиграла сборной лиги Онтарио

Молодежная сборнаяпровела третий матч в рамках Суперсерии. Подопечныепроиграли сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) со счетом 1:4.

В составе победителей отличились Тай Делландреа, Коул Перфетти, Коннор Макмайкл и Экил Томас. Единственную шайбу в составе сборной России забросил Владислав Михайлов.

Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных.

Молодежная сборная России свой следующий матч проведет в Лондоне 12 ноября со сборной OHL.