«Салават Юлаев» отгрузил минскому «Динамо» девять шайб

Хоккеисты «Салавата Юлаева»
КХЛ
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 9:1 (4:0, 3:1, 2:0).
Дубли в составе победителей оформили Никита Сошников (12 и 47 минуты) и Александр Кадейкин (13 и 51). Еще по шайбе забросили Владимир Жарков (16), Захар Арзамасцев (19), Линус Умарк (22), Теэму Хартикайнен (28) и Дмитрий Кугрышев (27).
Единственный точный бросок у «зубров» нанес Владислав Еременко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 9:1 (4:0, 3:1, 2:0)
Голы: Сошников — 13 (Маннинен), 12:00 — 1:0. Кадейкин — 4 (Жарков, Кугрышев), 12:22 — 2:0. Жарков — 2 (Кугрышев, Кадейкин), 15:45 — 3:0. Арзамасцев — 2 (Сошников, Маннинен), 18:18 — 4:0. Умарк — 6 (бол., Маннинен), 21:24 — 5:0. Хартикайнен — 8 (бол., Умарк), 27:42 — 6:0. Еременко — 2 (бол., Степанов, Спунер), 35:55 — 6:1. Кугрышев — 3, 36:39 — 7:1. Сошников — 14 (бол., Умарк, Ларсен), 46:48 — 8:1. Кадейкин — 5 (Панин, Кугрышев), 50:30 — 9:1Вратари: Метсола — Толопило)Штраф: Штраф: 6 — 35Броски: 45 (21+12+12) — 17 (4+5+8)
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает четвертое место (31 очко), минское «Динамо» идет 11-м на Западе (18 очков). 0