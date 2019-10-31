«Автомобилист» в овертайме обыграл «Барыс»

«Автомобилист»
globallookpress.com
В основное время шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Джефф Плэтт (7-я минута), Брукс Мэйсек (40) и Павел Дацюк (50).
У «Барыса» отличились Егор Шалапов (26), Аркадий Шестаков (41) и Даррен Диц (56).
Победу «Автомобилисту» на первой минуте овертайма принес Найджел Доус.
«Автомобилист» прервал серию из семи поражений и ушел с последнего места Восточной конференции. «Барыс» занимает четвертую строчку, набрав 30 очков в 23 матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Плэтт — 3 (бол., Мэйсек, Василевский), 6:22 — 0:1. Шалапов — 1, 25:14 — 1:1. Мэйсек — 8 (бол., Плэтт, Доус), 39:18 — 1:2. Шестаков — 2 (Тангрэди, Бойд), 40:47 — 2:2. Дацюк — 1 (бол.), 49:48 — 2:3. Дитц — 5 (Маклюков, Найт), 55:04 — 3:3. Доус — 8 (Гуркин, Коварж), 60:40 — 3:4Вратари: Карлссон (Паскуале, 40:00) — КоваржБроски: 37 (7+16+13+1) — 30 (13+9+7+1)Штраф: 12 — 12