НХЛ. Шайбы Ковальчука и Наместникова, передачи Гурьянова и Тарасенко, хет-трик Жоста

Фрибет для всех

«Нью-Джерси» — «Ванкувер» 1:0

«Нью-Джерси» благодаря единственной шайбе нападающий «дьяволов» Джека Хьюза дома обыграл «Ванкувер» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Хьюз — 1 (бол., Холл, Ватанен), 14:08 — 1:0Вратари: Блэквуд — Демко (58:21)Штраф: 23-17Броски: 24 (8+10+6) — 25 (6+14+5)

«Нью-Джерси» — «Ванкувер» 1:0

«Сент-Луис» — «Монреаль» 2:5

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» на своем льду проиграл «Монреалю» со счетом 2:5 (1:1, 0:3, 1:1).

В составе «Монреаля» отличились Джордан Уил, Брендан Галлахер, Джонатан Друэн, Ник Судзуки, Ши Уэбер. За «Сент-Луис» забили Джейден Шварц, Давид Перрон. На счету российского форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Монреаль» — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) Голы: Уил — 2 (бол., Доми, Татар), 5:57 — 0:1. Шворц — 1 (Пьетранджело, Тарасенко), 7:08 — 1:1. Галлахер — 4 (Дано), 20:06 — 1:2. Друэн — 3 (бол., Котканиеми, Уэбер), 23:39 — 1:3. Сузуки — 2 (Томпсон, Казинс), 31:33 — 1:4. Перрон — 4 (Фольк, Парэйко), 59:22 — 2:4. Уэбер — 1 (п.в.), 59:37 — 2:5Вратари: Аллен (55:08 — 59:22, 59:26 — 59:37) — ПрайсШтраф: 10-6Броски: 34 (11+15+8) — 25 (8+13+4)

«Сент-Луис» — «Монреаль» 2:5

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:3 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме победил «Коламбус» — 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Автором победной шайбы стал Брок Нельсон. Еще по голу забили Мэтью Барзал и Майкл Дэл Колл. Голкипер Семен Варламов на лед не выходил. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:3 ОТ

«Филадельфия» — «Даллас» 1:4

«Филадельфия» в домашнем матче разгромно проиграла «Далласу» со счетом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2). На счету российского форварда «звезд» Дениса Гурьянова результативная передача.

Отметим, что хозяева более чем в два раза перебросали гостей — 39:16.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Даллас» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Голы: Кутюрье — 2 (Конекны, Жиру), 0:43 — 1:0. Хинтс — 6 (Бенн, Перри), 7:00 — 1:1. Линделл — 1 (бол., Гурьянов, Перри), 13:48 — 1:2. Перри — 1, 41:24 — 1:3. Хейсканен — 3 (п.в., Сегин), 58:05 — 1:4Вратари: Харт (56:36 — 58:05) — БишопШтраф: 9-13Броски: 39 (12+9+18) — 16 (11+1+4)

«Филадельфия» — «Даллас» 1:4

«Питтсбург» — «Вегас» 0:3

«Вегас» обыграл на выезде «Питтсбург» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Марк-Андре Флери отразил 29 бросков из 29.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Вегас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Штястны — 4 (бол., Гласс, Пачоретти), 23:48 — 0:1. Карлссон — 1 (мен., п.в., Энгелланд), 58:45 — 0:2. Стоун — 6, 59:08 — 0:3Вратари: Джерри (58:07 — 58:45) — ФлериШтраф: 6-8Броски: 29 (11+9+9) — 24 (6+10+8)

«Питтсбург» — «Вегас» 0:3

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» 2:6

«Тампа-Бэй» в домашнем матче проиграл «Колорадо» — 2:6 (1:1, 0:3, 1:2). Хет-трик оформил Тайсон Жост.

Российские легионеры «молний» Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отличились. Кучеров в матче не смог реализовать буллит. Голкипер Андрей Василевский по ходу второго периода пропустил три шайбы за 3 минуты. Вратарь отразил 18 бросков из 24.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) Голы: Жост — 2 (Жирар, Уилсон), 3:09 — 0:1. Гурд — 1 (Макдона, Шаттенкирк), 17:35 — 1:1. Жост — 3 (Комфер, Уилсон), 23:17 — 1:2. Ландескуг — 3 (Маккиннон, Рантанен), 25:48 — 1:3. Жост — 4 (Комфер, Уилсон), 26:06 — 1:4. Кадри — 3 (Макар), 46:30 — 1:5. Хедман — 1 (Шаттенкирк, Киллорн), 51:48 — 2:5. Рантанен — 5, 54:27 — 2:6Нереализованный пенальти: Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), 45:06 (Вратарь)Вратари: Василевский — ФранцоузШтраф: 18-18Броски: 46 (12+16+18) — 24 (6+10+8)

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» 2:6

«Аризона» — «Оттава» 5:2

«Аризона» победила «Оттаву» на своей площадке со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

В составе «Сенаторз» голом отличился форвард Владислава Наместникова, Артем Анисимов не играл. Защитник Никита Зайцев очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Оттава» — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) Голы: Капобианко — 1 (Хиностроза, Голигоски), 7:09 — 1:0. Экман-Ларссон — 1 (Келлер, Степан), 8:32 — 2:0. Гарлэнд — 4 (Ричардсон, Шмолц ), 29:40 — 3:0. Седерберг — 2 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 41:18 — 4:0. Наместников — 3 (мен.), 42:58 — 4:1. Тирни — 2 (бол., Шабо, Андерсон), 44:08 — 4:2. Круз — 1 (п.в.), 59:05 — 5:2Вратари: Раанта — Андерсон (57:43 — 59:05)Штраф: 4-10Броски: 28 (8+8+12) — 36 (5+10+21)

«Аризона» — «Оттава» 5:2

«Торонто» — «Бостон» 4:3 ОТ

«Торонто» на своем льду в овертайме переиграл «Бостон» — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0). Автором победной шайбы стал Митчелл Марнер. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Бостон» — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0) Голы: Райлли — 1 (Марнер, Юнссон), 5:55 — 1:0. Тимашов — 1 (Готье), 15:44 — 2:0. Дебраск — 1 (Койл, Вагнер), 19:39 — 2:1. Хейнен — 2 (бол., Ритчи, Пастрняк), 41:36 — 2:2. Керфут — 3 (Маззин, Михеев), 42:37 — 3:2. Пастрняк — 9 (Маршан, Бержерон), 55:34 — 3:3. Райлли — 2 (Марнер, Мэттьюс), 63:54 — 4:3Вратари: Андерсен — ГалакШтраф: 8-2Броски: 29 (15+3+9+2) — 46 (18+15+12+1)

«Торонто» — «Бостон» 4:3 ОТ

«Нэшвилл» — «Флорида» 2:3 Б

«Нэшвилл» уступил в серии послематчевых буллитов «Флориде» — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1).

Автором победного броска стал нападающий «Пантерз» Винсент Трочек. В островное время в составе победителей отличились Денис Мальгин и Бретт Коннолли. У «Нэшвилла» забивали Роман Йози и Кайл Туррис.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Флорида» — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Мальгин — 2 (бол., Трочек, Яндл), 33:33 — 0:1. Коннолли — 4 (Сивиур, Хант), 39:09 — 0:2. Йоси — 3 (Эллис, Дюшен), 49:07 — 1:2. Террис — 3 (бол., Эллис, Ринне), 53:30 — 2:2Победный буллит: ТрочекВратари: Ринне — МонтембоШтраф: 4-8Броски: 27 (9+7+7+4) — 30 (5+17+8+0)

«Нэшвилл» — «Флорида» 2:3 Б

«Лос-Анджелес» — «Калгари» 4:1

«Лос-Анджелес» на своем льду крупно обыграл «Калгари» со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

В составе «королей» гол забил Илья Ковальчук. Российский форвард в 8 матчах набрал 7 (3+4) очков. «Лос-Анджелес» прервал свою серию их трех поражений подряд. «Калгари» проиграл впервые за последние три матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) Голы: Тоффоли, 1:15. Картер, 20:16. Копитар, 25:45 (мен.). Ковальчук, 28:52 (бол.). — Баклунд, 57:50 (б.)

«Сан-Хосе» — «Баффало» 3:4