«Спартак» по буллитам проиграл «Амуру»

Фрагмент матча
ХК «Спартак»
В основное время команды обменялись голами. На 35-й минуте Томаш Зогорна вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 50-й минуте усилиями Мартиньша Карсумса.
В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок нанес форвард Игорь Руденков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Т. Зогорна — 5, 34:36 — 0:1. Карсумс — 8 (Никонцев, Ганзл), 49:56 — 1:1Победный буллит: РуденковВратари: Гудачек — АликинШтраф: 8 — 6Броски: 30 (9+12+7+2) — 28 (9+7+9+3)
«Спартак» занимает шестое место в Западной конференции (18 очков). «Амур» — 11-й на Востоке (13 очков). 0