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    Шайба Каюмова принесла «Локомотиву» победу над «Сочи»

    КХЛ Локомотив Сочи
    «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Локомотива»
    Хоккеисты «Локомотива»

    Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

    Победную шайбу на 54-й минуте забросил Артур Каюмов, которому ассистировали Якуб Накладал и Денис Алексеев.

    Сухую игру провел вратарь «железнодорожников» Илья Коновалов, отразивший 26 бросков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Каюмов — 3 (бол., Накладал, Алексеев), 53:12 — 1:0Вратари: Коновалов — Шикин (58:48)Штраф: 0 — 6Броски: 26 (6+12+8) — 25 (6+11+8)

    В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает 11-е место (12 очков), а «Сочи» — десятое (14 очков). 0

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