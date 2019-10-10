Шайба Каюмова принесла «Локомотиву» победу над «Сочи»

Хоккеисты «Локомотива»
ХК «Локомотив»
Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Победную шайбу на 54-й минуте забросил Артур Каюмов, которому ассистировали Якуб Накладал и Денис Алексеев.
Сухую игру провел вратарь «железнодорожников» Илья Коновалов, отразивший 26 бросков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Каюмов — 3 (бол., Накладал, Алексеев), 53:12 — 1:0Вратари: Коновалов — Шикин (58:48)Штраф: 0 — 6Броски: 26 (6+12+8) — 25 (6+11+8)
В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает 11-е место (12 очков), а «Сочи» — десятое (14 очков). 0