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    НХЛ работает над проведением матчей в России

    НХЛ
    Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует провести матчи регулярного чемпионата в России.

    Билл Дэйли
    Билл Дэйли

    «Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию.

    Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России — это то, над чем мы работаем в настоящее время.

    Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звездами к участию в матчах в России.

    Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются», — заключил заместитель комиссара НХЛ«, — приводит слова Дэйли ТАСС. 0

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