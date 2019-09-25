Воробьев: Смогли отыграть на нормальном уровне, два периода, а не один

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал результат матча с(1:3).

«Из позитивного — мы сегодня смогли отыграть на нормальном уровне, чисто физически, два периода, а не один, как было до этого в матчах.

Хоккей на маленьких площадках, команды бегают, борются, не делают своих ошибок, а большинство и меньшинство все решает. И то, и другое нас подвело.

Не было ли желания заменить Кошечкина шестым полевым игроком? "5 на 3" и так достаточно людей, там надо забивать. Попадать и забивать.

Не знаю, как правильно выразиться — не для прессы будет», — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». 0