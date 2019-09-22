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    КХЛ дисквалифицировала форварда «Барыса» на два матча

    Барыс Трактор КХЛ
    Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Барыса» Павла Акользина на два матча, сообщает официальный сайт КХЛ.

    Павел Акользин
    Павел Акользин

    Хоккеист наказан за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата с «Трактором» (2:0).

    Акользин во втором периоде получил большой плюс дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут) за удар соперника коленом. СДК КХЛ оставил без изменений наказание, наложенное на Акользина за нарушение п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировал защитника на два матча и подверг денежному штрафу.

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    • СДК КХЛ также на основании представленных материалов наложил наказание на защитника «Трактора» Виталия Меньшикова в виде двухматчевой дисквалификации и денежного штрафа. Хоккеист нарушил пункт правил «Атака в голову или шею» в третьем периоде. 0

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