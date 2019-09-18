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    «Витязь» возглавил турнирную таблицу Западной конференции

    КХЛ Витязь Северсталь
    «Витязь» одержал победу над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Витязя»
    Хоккеисты «Витязя»

    Встреча, которая прошла в Подольске, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

    В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Якуб Ержабек. По шайбе забросили Александр Семин и Данила Моисеев.

    У проигравших гол на счету Юрия Трубачева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Семин — 4 (бол., Петраков, Ержабек), 22:07 — 1:0. Ержабек — 1 (Няттинен, Аалтонен), 27:01 — 2:0. Трубачев — 1 (бол., Вовченко, Шулак), 30:51 — 2:1. Моисеев — 2, 35:21 — 3:1. Ержабек — 2 (бол., Семин, Евсеенков), 49:50 — 4:1Вратари: Самонов — Подъяпольский (Хакимов, 35:21)Штраф: 10 — 14Броски: 33 (12+12+9) — 35 (7+17+11)

    «Витязь» одержал пятую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции (12 очков). «Северсталь» — на последней строчке (5 очков). 0

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