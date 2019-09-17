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    Московское «Динамо» прервало серию из трех поражений

    КХЛ Динамо Адмирал
    Московское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Динамо»
    Хоккеисты «Динамо»

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Кулемин (38 минута), Микс Индрашис (48), Андрей Миронов (59) и Дмитрий Яшкин (59).

    У «Адмирала» отличились Константин Глазачев (3), Денис Вихарев (35).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
    Голы: Глазачев — 3 (Вихарев, Дьяков), 2:09 — 0:1. Вихарев — 3 (Воронин), 34:31 — 0:2. Кулемин — 3 (В. Ефремов, Моисеев), 37:10 — 1:2. Индрашис — 1 (бол., Яшкин), 47:48 — 2:2. Миронов — 1 (Шипачев), 58:09 — 3:2. Яшкин — 1 (Чайковски, Хиетанен), 58:25 — 4:2Вратари: Бочаров — ОлкинуораШтраф: 6 — 12Броски: 43 (8+19+16) — 20 (10+6+4)

    «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции (9 очков), «Адмирал» — девятый в Восточной конференции (6 очков). 0

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