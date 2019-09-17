Московское «Динамо» прервало серию из трех поражений

Хоккеисты «Динамо»
ХК «Динамо»
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Кулемин (38 минута), Микс Индрашис (48), Андрей Миронов (59) и Дмитрий Яшкин (59).
У «Адмирала» отличились Константин Глазачев (3), Денис Вихарев (35).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Глазачев — 3 (Вихарев, Дьяков), 2:09 — 0:1. Вихарев — 3 (Воронин), 34:31 — 0:2. Кулемин — 3 (В. Ефремов, Моисеев), 37:10 — 1:2. Индрашис — 1 (бол., Яшкин), 47:48 — 2:2. Миронов — 1 (Шипачев), 58:09 — 3:2. Яшкин — 1 (Чайковски, Хиетанен), 58:25 — 4:2Вратари: Бочаров — ОлкинуораШтраф: 6 — 12Броски: 43 (8+19+16) — 20 (10+6+4)
«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции (9 очков), «Адмирал» — девятый в Восточной конференции (6 очков). 0