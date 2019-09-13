ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВозвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фавориты
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом»
  • 21:49
    • ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона
  • 21:35
    • «Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»
  • 17:18
    • Гвардиола назвал приблизительные сроки восстановления Ляпорта
  • 17:03
    • Сборная Аргентины не пустила Францию в финал чемпионата мира
    Все новости спорта

    ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона

    КХЛ ЦСКА СКА
    Питерский СКА потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — СКА
    ЦСКА — СКА

    Счет в матче на девятой минуте открыл Антон Слепышев. На 26-й минуте Константин Окулов удвоил преимущество ЦСКА, реализовав большинство.

    Окончательный счёт установил Сергей Калинин, поразив пустые ворота.

    Матч на ноль провёл Илья Сорокин, отразивший 21 бросок.

    ЦСКА набрал девять очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА с шестью очками занимает четвертую строчку на «Западе».

    Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата СКА дома сыграет против «Йокерита», а ЦСКА на своем льду примет «Локомотив».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Слепышев — 2 (Киселевич), 8:58 — 0:1. Окулов — 2 (бол., Капризов, Вей), 25:52 — 0:2. Калинин — 2 (п.в., Андронов, Григоренко), 59:05 — 0:3Вратари: Кочетков (58:25 — 59:05) — СорокинБроски: 21 (5+9+7) — 16 (4+5+7)Штраф: 6 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Нефтехимик» — «Автомобилист»
  • 1.62
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Лион» с пятого места?
  • «Амьен» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Ожидают ли нас голы на «Прайд Парк»?
  • «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Победит ли «Атлетик» выходцев из Сегунды?
  • «Мальорка» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Голландия — теневой лидер группы C Футбол Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020Что будет самым интересным дальше в квалификации? Вчера в 03:400
  • 14:02
    • Григорян подтвердил информацию о переговорах с Туре
  • 13:49
    • Нападающий «Норвича» признан лучшим игроком АПЛ в августе
  • 13:33
    • Сборная Испании — первый финалист чемпионата мира
    Килиан Мбаппе Игры Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20Возглавляет список нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе 11/09/2019 в 22:130
  • Экспресс дня

  • Будут ли у «Зенита» трудности с тульским «Арсеналом»?
  • 3.01
    •
  • 22:22
    • «Торпедо» в овертайме дожало «Йокерит»
  • 21:18
    • Цорн: Жиго не продается, он — один из лидеров «Спартака»
  • 21:00
    • Тренер Аргентины: Финал Кубка мира с испанцами будет предельно жестким
    Рахим Стерлинг Футбол Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гостиСборные Англии и Косово забили восемь мячей на двоих 11/09/2019 в 17:240
  • 20:48
    • Конте: Поможем Санчесу вернуть свой уровень
  • 20:43
    • Манджукич ведет переговоры с клубами из Катара
  • 20:22
    • Цорн: Надеемся, что футбол Кононова проявится уже к зимней паузе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие