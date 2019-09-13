ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона

ЦСКА — СКА
СКА
Счет в матче на девятой минуте открыл Антон Слепышев. На 26-й минуте Константин Окулов удвоил преимущество ЦСКА, реализовав большинство.
Окончательный счёт установил Сергей Калинин, поразив пустые ворота.
Матч на ноль провёл Илья Сорокин, отразивший 21 бросок.
ЦСКА набрал девять очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА с шестью очками занимает четвертую строчку на «Западе».
Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата СКА дома сыграет против «Йокерита», а ЦСКА на своем льду примет «Локомотив».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Слепышев — 2 (Киселевич), 8:58 — 0:1. Окулов — 2 (бол., Капризов, Вей), 25:52 — 0:2. Калинин — 2 (п.в., Андронов, Григоренко), 59:05 — 0:3Вратари: Кочетков (58:25 — 59:05) — СорокинБроски: 21 (5+9+7) — 16 (4+5+7)Штраф: 6 — 8