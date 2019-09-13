ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона

Питерскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче на девятой минуте открыл Антон Слепышев. На 26-й минуте Константин Окулов удвоил преимущество ЦСКА, реализовав большинство.

Окончательный счёт установил Сергей Калинин, поразив пустые ворота.

Матч на ноль провёл Илья Сорокин, отразивший 21 бросок.

ЦСКА набрал девять очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА с шестью очками занимает четвертую строчку на «Западе».

Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата СКА дома сыграет против «Йокерита», а ЦСКА на своем льду примет «Локомотив».