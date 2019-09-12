«Салават Юлаев» в Уфе уступил «Автомобилисту»

Фрагмент матча
«Салават Юлаев»
Счет на 13-й минуте открыл Найджел Доус, реализовавший большинство. На 58-й минуте Дэн Секстон установил окончательный результат.
«Автомобилист» выиграл все пять матчей на старте сезоне и возглавляет турнирную таблицу Востока КХЛ. «Салават» с двумя победами и двумя поражениями — шестой.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Доус — 3 (бол., Обидин, Василевский), 12:04 — 0:1. Секстон — 1 (Плэтт, Холланд), 57:44 — 0:2Вратари: Метсола (58:00 — 59:19) — КоваржБроски: 36 (9+13+14) — 32 (14+14+4)Штраф: 10 — 14