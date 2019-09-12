«Салават Юлаев» в Уфе уступил «Автомобилисту»

Уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Счет на 13-й минуте открыл Найджел Доус, реализовавший большинство. На 58-й минуте Дэн Секстон установил окончательный результат.

«Автомобилист» выиграл все пять матчей на старте сезоне и возглавляет турнирную таблицу Востока КХЛ. «Салават» с двумя победами и двумя поражениями — шестой.