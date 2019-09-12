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    «Салават Юлаев» в Уфе уступил «Автомобилисту»

    КХЛ Автомобилист Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 13-й минуте открыл Найджел Доус, реализовавший большинство. На 58-й минуте Дэн Секстон установил окончательный результат.

    «Автомобилист» выиграл все пять матчей на старте сезоне и возглавляет турнирную таблицу Востока КХЛ. «Салават» с двумя победами и двумя поражениями — шестой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Доус — 3 (бол., Обидин, Василевский), 12:04 — 0:1. Секстон — 1 (Плэтт, Холланд), 57:44 — 0:2Вратари: Метсола (58:00 — 59:19) — КоваржБроски: 36 (9+13+14) — 32 (14+14+4)Штраф: 10 — 14
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