Знарок: Надо не просто бегать, а еще и бегать осмысленно

Главный тренер «Спартака»поделился мыслями после поражения от минского(4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы, наверное, решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. По первому периоду скажу, что у нас и движение, и моменты… но в итоге две пропустили.

Потом начали вытаскивать и повели в счёте, а дальше снова в открытый хоккей играли. Были ошибки и тактические, в том числе.

Моменты свои надо использовать, их, кстати, было предостаточно. А в конце удаление…

Поражение больше "в голове", а не по игре? Может быть, вы в чём-то и правы. Я уже сказал, что играли в открытый хоккей. Надо не просто бегать, а еще и бегать осмысленно», — приводит слова Знарка пресс-служба «Спартака».

В следующем матче 12 сентября минский клуб примет «Сибирь», «Спартак» 10 сентября дома сыграет с «Авангардом». 0