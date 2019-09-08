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    Знарок: Надо не просто бегать, а еще и бегать осмысленно

    Спартак Динамо Минск КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мыслями после поражения от минского «Динамо» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Олег Знарок
    Олег Знарок

    «Мы, наверное, решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. По первому периоду скажу, что у нас и движение, и моменты… но в итоге две пропустили.

    Потом начали вытаскивать и повели в счёте, а дальше снова в открытый хоккей играли. Были ошибки и тактические, в том числе.

    Моменты свои надо использовать, их, кстати, было предостаточно. А в конце удаление…

    Поражение больше "в голове", а не по игре? Может быть, вы в чём-то и правы. Я уже сказал, что играли в открытый хоккей. Надо не просто бегать, а еще и бегать осмысленно», — приводит слова Знарка пресс-служба «Спартака».

    В следующем матче 12 сентября минский клуб примет «Сибирь», «Спартак» 10 сентября дома сыграет с «Авангардом». 0

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