Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить минское «Динамо»

«Автомобилист»
«Автомобилист»
В составе победителей хет-трик оформил Брукс Мэйсек, дубль на счету Питера Холланда, еще оду шайбу забросил Никита Сетдиков.
«Автомобилист» набрал первые очки на турнире после поражений в двух стартовых матчах от рижского «Динамо» и «Ак Барса».
В активе минского «Динамо» после этой встречи по-прежнему нет набранных очков.
24 августа «Динамо» встретится со своими одноклубниками из Риги, «Автомобилист» сыграет с «Локомотивом».
Кубок Латвийской железной дороги
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Голы: Мэйсек — 4 (Секстон, Доус), 0:53 — 1:0. Мэйсек — 5 (Доус, Секстон), 15:59 — 2:0. Сетдиков — 2 (Мозер), 17:29 — 3:0. Мэйсек — 6 (Доус, Секстон), 23:10 — 4:0. Холланд — 4 (Плэтт, Березин), 42:57 — 5:0. Холланд — 5 (бол., Бодров, Плэтт), 49:11 — 6:0Вратари: Коварж — Энрот (Кульбаков, 42:57)Броски: 22 (11+7+4) — 20 (7+7+6)