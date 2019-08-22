Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить минское «Динамо»

Екатеринбургскийодержал победу над минским(6:0) в третьем для себя матче на Кубке Латвийской железной дороги.

В составе победителей хет-трик оформил Брукс Мэйсек, дубль на счету Питера Холланда, еще оду шайбу забросил Никита Сетдиков.

«Автомобилист» набрал первые очки на турнире после поражений в двух стартовых матчах от рижского «Динамо» и «Ак Барса».

В активе минского «Динамо» после этой встречи по-прежнему нет набранных очков.

24 августа «Динамо» встретится со своими одноклубниками из Риги, «Автомобилист» сыграет с «Локомотивом».