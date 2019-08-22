ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельУ ПСЖ кризис. Гонка за чемпионство во Франции объявляется открытой
  • 19:11
    • «Байер» интересуется защитником «Ливерпуля
  • 18:59
    • Ракитич не покинет «Барселону» этим летом
  • 18:51
    • Нико Ковач высказал свое мнение насчет Фелиппе Коутиньо
  • 18:40
    • «Мальорка» арендовала полузащитника «Реала»
  • 16:30
    • СМИ: «Наполи» интересуется Чаловым
    Все новости спорта

    Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить минское «Динамо»

    КХЛ Автомобилист Динамо Минск
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо» (6:0) в третьем для себя матче на Кубке Латвийской железной дороги.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    В составе победителей хет-трик оформил Брукс Мэйсек, дубль на счету Питера Холланда, еще оду шайбу забросил Никита Сетдиков.

    «Автомобилист» набрал первые очки на турнире после поражений в двух стартовых матчах от рижского «Динамо» и «Ак Барса».

    В активе минского «Динамо» после этой встречи по-прежнему нет набранных очков.

    24 августа «Динамо» встретится со своими одноклубниками из Риги, «Автомобилист» сыграет с «Локомотивом».

    Кубок Латвийской железной дороги
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Мэйсек — 4 (Секстон, Доус), 0:53 — 1:0. Мэйсек — 5 (Доус, Секстон), 15:59 — 2:0. Сетдиков — 2 (Мозер), 17:29 — 3:0. Мэйсек — 6 (Доус, Секстон), 23:10 — 4:0. Холланд — 4 (Плэтт, Березин), 42:57 — 5:0. Холланд — 5 (бол., Бодров, Плэтт), 49:11 — 6:0Вратари: Коварж — Энрот (Кульбаков, 42:57)Броски: 22 (11+7+4) — 20 (7+7+6)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • 10/07/2019 в 19:21
    •
  • Прогноз
  • «Брага» — «Спартак»
  • 1.75
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обеспечит ли себе «Фейеноорд» хороший гандикап?
  • «Фейеноорд» — «Хапоэль» Беер-Шева. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Совершит ли «Рига» еще одну сенсацию?
  • «Копенгаген» — «Рига». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Выстоит ли «АЕК» в битве с турками?
  • «АЕК Афины» — «Трабзонспор». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Марк-Андре тер Штеген Футбол «Барселона» теряет свою идеологию. Уникальность «сине-гранатовых» уже в прошломКоманда Эрнесто Вальверде начала сезон с поражения от «Атлетика» на «Сан-Мамесе» Вчера в 20:540
  • 14:10
    • ПСЖ отклонил предложение «Реала» по Неймару
  • 13:53
    • Голкипер «Краснодара» заинтересовал «Байер»
  • 16:47
    • Компани больше не будет играющим тренером «Андерлехта»
    Алексей Сутормин Футбол Налетай, подешевело! Сутормин за 50Реакция СМИ на трансфер Сутормина в «Зенит» Вчера в 11:450
  • Экспресс дня

  • «Спартак» продолжит свою беспроигрышную серию?
  • 4.04
    •
  • 19:23
    • Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить минское «Динамо»
  • 19:06
    • «Астана» разгромила БАТЭ в первом матче раунда плей-офф ЛЕ
  • 15:58
    • Ушел из жизни экс-нападающий сборной Ганы Агого
    Неймар Футбол «Реал», сэкономь 222 миллиона евро! Неймару и Азару нет места в одной командеМадридскому клубу нет смысла подписывать бразильского форварда 20/08/2019 в 21:560
  • 14:59
    • Россиянин Федосов может стать соперником Усика
  • 14:25
    • Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»
  • 13:38
    • Лукаку: В «МЮ» я был в числе козлов отпущения
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие