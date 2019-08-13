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    «Трактор» победил «Магнитку», выиграв Кубок губернатора

    КХЛ Трактор Металлург Мг
    Челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» (3:0) и стал победителем домашнего турнира Кубок губернатора Челябинской области.

    «Трактор»
    «Трактор»

    Шайбы забросили Кристиан Томас (39:46), Александр Подкорытов (42:22) и Алексей Кручинин (54:27).

    Сухой матч в актив записал голкипер Василий Демченко.

    Команда Петериса Скудры с тремя победами заняла первое место на домашнем турнире, «Магнитка» (2 победы — 1 поражение) стала второй.

    Кубок губернатора Челябинской области
    «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Томас (бол., Виртанен), 39:46 — 1:0. Подкорытов (Карлин, Бэйлен), 42:22 — 2:0. Кручинин (бол., Анд. Попов, Глинкин), 54:27 — 3:0Вратари: Демченко — Кошечкин (Галимов, 30:28)Броски: 33 (10+11+12) — 28 (5+12+11)
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