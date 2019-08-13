«Трактор» победил «Магнитку», выиграв Кубок губернатора

«Трактор»
«Трактор»
Шайбы забросили Кристиан Томас (39:46), Александр Подкорытов (42:22) и Алексей Кручинин (54:27).
Сухой матч в актив записал голкипер Василий Демченко.
Команда Петериса Скудры с тремя победами заняла первое место на домашнем турнире, «Магнитка» (2 победы — 1 поражение) стала второй.
Кубок губернатора Челябинской области
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Томас (бол., Виртанен), 39:46 — 1:0. Подкорытов (Карлин, Бэйлен), 42:22 — 2:0. Кручинин (бол., Анд. Попов, Глинкин), 54:27 — 3:0Вратари: Демченко — Кошечкин (Галимов, 30:28)Броски: 33 (10+11+12) — 28 (5+12+11)