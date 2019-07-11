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    «Автомобилист» будет играть на площадке «финского» размера

    Автомобилист КХЛ
    «Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о переходе на площадку «финского» размера.

    Арена «Автомобилиста»
    Арена «Автомобилиста»

    Размер площадки на домашней арене клуба теперь составляет 60 на 28 метров, что на два метра уже прежнего.

    Ранее Международная федерация хоккея объявила, что со следующего сезона чемпионаты мира будут проходить на «канадских» площадках — 60 на 26 метров. Летом несколько клубов КХЛ решили уменьшить размеры домашнего льда — до «канадских» или «финских» стандартов.

    Кроме того, в этом сезоне КХЛ меняет разметку на льду. Лицевая линия смещается на 65 см к борту, за счет этого увеличивается зона атаки. Появится трапециевидная зона за воротами. Голкипер, покидающий свои владения, может теперь играть только в ее границах. 0

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