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    «Ванкувер» сделал квалификационное предложение российскому нападающему

    Ванкувер Кэнакс НХЛ
    «Ванкувер» сделал квалификационное предложение нападающему Николаю Голдобину, чтобы сохранить права на ведение переговоров, информирует официальный сайт НХЛ.

    Николай Голдобин
    Николай Голдобин

    Россиянин играет за «Кэнакс» с 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате он провел 63 матча и набрал 27 очков (7 шайб+20 передач).

    Также в НХЛ Голдобин играл за «Сан-Хосе Шаркс», к которому присоединился в 2014 году.

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    • Отмечается, что также квалификационные предложения получили Брок Бесер, Райд Буше, Джош Ливо, Тайлер Мотт, Франсис Перрон, Броган Рафферти и Джош Тивс. Не получили предложения Брендан Гонс, Маркус Гранлунд, Бен Хаттон, Ян-Павел Лапланте и Деррик Пульо. 0

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