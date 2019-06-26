«Ванкувер» сделал квалификационное предложение российскому нападающему

«Ванкувер» сделал квалификационное предложение нападающему, чтобы сохранить права на ведение переговоров, информирует официальный сайт НХЛ.

Россиянин играет за «Кэнакс» с 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате он провел 63 матча и набрал 27 очков (7 шайб+20 передач).

Также в НХЛ Голдобин играл за «Сан-Хосе Шаркс», к которому присоединился в 2014 году.

Отмечается, что также квалификационные предложения получили Брок Бесер, Райд Буше, Джош Ливо, Тайлер Мотт, Франсис Перрон, Броган Рафферти и Джош Тивс. Не получили предложения Брендан Гонс, Маркус Гранлунд, Бен Хаттон, Ян-Павел Лапланте и Деррик Пульо. 0