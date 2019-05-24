Ялонен: Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м

Главный тренер сборной Финляндиирассказал о подготовке к полуфиналу против России на чемпионате мира.

Напомним, что в 2011-м финская сборная обыграла в Словакии сборную России в полуфинале ЧМ со счетом 3:0

«Ту встречу нужно забыть. Это будет сложная игра, Россия подходит к этому матчу в качестве фаворита. Если они проиграют, то это будет очень неприятно для них.

Посмотрим, что будет завтра, ожидаю хорошую игру. Мы будем стараться победить, на сборную России оказывается больше давления, чем на нас.

Они знают, как играем мы, а мы знаем, как играют они, так что будет равная игра. У России очень хорошие исполнители, сильная защита и отличное большинство.

Мы должны играть в свою игру, как показать свои лучшие качества. В прошлых матчах на этом турнире мы доказали, что можем бороться с сильными соперниками.

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На Евротуре перед чемпионатом мира мы Россию обыграли, посмотрим, что будет завтра. Россия сейчас в гораздо лучшей форме? Так и мы в гораздо лучшей.

Не страшно, что многие звезды НХЛ не приехали в сборную в этом году, у нас в команде много хороших игроков из финской лиги и из КХЛ.

Александр Барков — отличный игрок, но "Флорида" его не отпустила. Иногда сложно быть в такой ситуации, но мы ничего не можем поделать, надо просто фокусироваться на своей игре.

Какко отлично играет. В матче против Швеции он тоже хорошо сыграл, отлично работал с шайбой против энхаэловских защитников. Он не забил гол, но принес большую пользу команде.

Не важно, забьет он завтра или нет, если мы добьемся победы, но будет приятно, если у него получится забить России», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0