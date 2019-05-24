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    Ялонен: Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м

    Сборная Финляндии Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал о подготовке к полуфиналу против России на чемпионате мира.

    Юкка Ялонен
    Юкка Ялонен

    Напомним, что в 2011-м финская сборная обыграла в Словакии сборную России в полуфинале ЧМ со счетом 3:0

    «Ту встречу нужно забыть. Это будет сложная игра, Россия подходит к этому матчу в качестве фаворита. Если они проиграют, то это будет очень неприятно для них.

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    • Посмотрим, что будет завтра, ожидаю хорошую игру. Мы будем стараться победить, на сборную России оказывается больше давления, чем на нас.

    Они знают, как играем мы, а мы знаем, как играют они, так что будет равная игра. У России очень хорошие исполнители, сильная защита и отличное большинство.

    Мы должны играть в свою игру, как показать свои лучшие качества. В прошлых матчах на этом турнире мы доказали, что можем бороться с сильными соперниками.

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    На Евротуре перед чемпионатом мира мы Россию обыграли, посмотрим, что будет завтра. Россия сейчас в гораздо лучшей форме? Так и мы в гораздо лучшей.

    Не страшно, что многие звезды НХЛ не приехали в сборную в этом году, у нас в команде много хороших игроков из финской лиги и из КХЛ.

    Александр Барков — отличный игрок, но "Флорида" его не отпустила. Иногда сложно быть в такой ситуации, но мы ничего не можем поделать, надо просто фокусироваться на своей игре.

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    • Какко отлично играет. В матче против Швеции он тоже хорошо сыграл, отлично работал с шайбой против энхаэловских защитников. Он не забил гол, но принес большую пользу команде.

    Не важно, забьет он завтра или нет, если мы добьемся победы, но будет приятно, если у него получится забить России», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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