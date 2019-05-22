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    «Сент-Луис» стал вторым финалистом Кубка Стэнли

    «Блюзмены» выиграли полуфинальную серию у «Сан-Хосе» со счетом 4:2

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    «Сент-Луис»
    «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе» в шестом матче 1/2 финала Кубка Стэнли со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

    В составе победителей отличились Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн, Тайлер Бозак и Иван Барбашев. Райан О`Райлли оформил ассистентский хет-трик. У проигравших гол забил Дилан Гэмбрелл.

    Таким образом «Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4:2 и завоевал приз Кларенса Кэмпбелла, как чемпион Западной конференции.

    В финале Кубка Стенли «Сент-Луис» встретится с «Бостоном».

    НХЛ. Кубка Стэнли. 1/2 финала. Шестой матч
    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Перрон — 6 (Блэй, О`Райлли), 1:32 — 1:0. Тарасенко — 8 (бол., Парэйко, О`Райлли), 16:16 — 2:0. Гэмбрелл — 1 (Донской, Джонс), 26:40 — 2:1. Шенн — 2 (бол., Пьетранджело, Томас), 32:47 — 3:1. Бозак — 5 (Перрон, О`Райлли), 53:05 — 4:1. Барбашев — 2 (п.в., Сундквист), 57:45 — 5:1Вратари: Биннингтон — Джонс (57:27 — 57:45)Штраф: 2-4Броски: 19 (7+9+3) — 26 (9+7+10)

    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 5:1
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