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    Тренер сборной Австрии: Сборная России, пожалуй, посильнее Канады будет

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Латвии Сборная России Сборная Канады
    Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер подвел итоги матча с Латвией (2:5) в рамках чемпионата мира и поделился ожиданиями от встречи с Россией.

    Роджер Бадер
    Роджер Бадер

    В контрольном матче перед турниром австрийцы проиграли Канаде со счетом 5:7.

    «Во-первых, сборная Латвии состоит из игроков, которые играют в сильных лигах. То есть они определенно были фаворитами в матче с нами.

    Но мы все равно смогли удержать ничью по итогам 40 минут. И не использовали шикарный момент, который был у Комарека во втором периоде. Но латвийцы в целом были быстрее, лучше нас, и заслуженно выиграли.

    Мы понимаем, что вряд ли выиграем у сборной России с преимуществом в пять шайб. Ха-ха, шучу. Мы понимаем, что у фаворитов мы должны учиться.

    И завтра будем учиться. У нас будут более важные игры. Я же не могу сказать команде: не напрягайтесь. Так это не работает.

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    Смотрел матч сборной России, конечно. Вообще, я хорошо знаю российский хоккей. Я четыре года проработал с Владимиром Юрзиновым в Швейцарии. Очень сильная команда сюда приехала.

    Я даже не знаю, сколько раз мы потрогаем шайбу. Поэтому трудно сказать. Будем отталкиваться от тех же принципов, по которым играем против более слабых команд. И учиться.

    Канадцы и россияне — топ-команды, но сборная России, пожалуй, посильнее Канады будет. Мы и год назад проиграли россиянам 0:7.

    Но вообще — мы не ради этого матча сюда приехали. Так что просто попытаемся получить удовольствие от хоккея», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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