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    Гусев: Для первого матча сыграли неплохо

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    Форвард сборной России Никита Гусев прокомментировал победу над Норвегией (5:2) в первом матче чемпионата мира-2019.

    Никита Кучеров и Никита Гусев
    Никита Кучеров и Никита Гусев

    «Овечкин не ругался на то, что не даем ему играть в большинстве. Я приходил на скамейку и быстро уходил.

    Если так будем играть дальше — можно будет сказать, что это самая крутая бригада большинства, в которой я играл.

    Для первого матча сыграли неплохо, ближе к концовке начали лучше понимать друг друга. В большинстве сделали то, над чем работали на тренировках.

    Мне нравится играть со всеми — куда тренеры поставят, там и сыграют», — приводит слова Гусева «Р-Спорт».

    Следующий матч сборная России проведет 12 мая против Австрии. 0

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