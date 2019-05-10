Гусев: Для первого матча сыграли неплохо

Никита Кучеров и Никита Гусев
globallookpress.com
«Овечкин не ругался на то, что не даем ему играть в большинстве. Я приходил на скамейку и быстро уходил.
Если так будем играть дальше — можно будет сказать, что это самая крутая бригада большинства, в которой я играл.
Для первого матча сыграли неплохо, ближе к концовке начали лучше понимать друг друга. В большинстве сделали то, над чем работали на тренировках.
Мне нравится играть со всеми — куда тренеры поставят, там и сыграют», — приводит слова Гусева «Р-Спорт».
Следующий матч сборная России проведет 12 мая против Австрии. 0