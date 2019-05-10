Гусев: Для первого матча сыграли неплохо

Форвард сборной Россиипрокомментировал победу над Норвегией (5:2) в первом матче чемпионата мира-2019.

«Овечкин не ругался на то, что не даем ему играть в большинстве. Я приходил на скамейку и быстро уходил.

Если так будем играть дальше — можно будет сказать, что это самая крутая бригада большинства, в которой я играл.

Для первого матча сыграли неплохо, ближе к концовке начали лучше понимать друг друга. В большинстве сделали то, над чем работали на тренировках.

Мне нравится играть со всеми — куда тренеры поставят, там и сыграют», — приводит слова Гусева «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет 12 мая против Австрии. 0