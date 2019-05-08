«Сент-Луис» обыграл «Даллас» и вышел в финал Западной конференции

в овертайме выиграл ув седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли — 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время за «Сент-Луис» отличился Винс Данн, за «Даллас» — Матс Цуккарелло. Победу «Блюз» принес бросок Патрика Маруна на 6-й минуте второго овертайма.

Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Александр Радулов очков не набрали.

Таким образом, «блюзмены» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в финал Запада, где сыграют с победителем пары «Сан-Хосе» — «Колорадо» (счет в серии — 3-3).