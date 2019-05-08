«Сент-Луис» обыграл «Даллас» и вышел в финал Западной конференции

«Сент-Луис»
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В основное время за «Сент-Луис» отличился Винс Данн, за «Даллас» — Матс Цуккарелло. Победу «Блюз» принес бросок Патрика Маруна на 6-й минуте второго овертайма.
Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Александр Радулов очков не набрали.
Таким образом, «блюзмены» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в финал Запада, где сыграют с победителем пары «Сан-Хосе» — «Колорадо» (счет в серии — 3-3).
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. Седьмой матч
«Сент-Луис» — «Даллас» — 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Данн — 1 (Пьетранджело, Томас), 13:30 — 1:0. Цуккарелло — 4, 15:55 — 1:1. Марун — 3 (Томас, Бозак), 85:50 — 2:1Вратари: Биннингтон — БишопШтраф: 0-4Броски: 54 (10+18+13+11+2) — 30 (13+1+3+10+3)