Бучневич помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

Павел Бучневич
nhl.com
Команда из Нью-Йорка одержала победу после двух подряд поражений.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Бостон» — 4:3 Б (1:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Зибанежад — 22 (Цуккарелло), 17:45 — 1:0. Хейнен — 7 (Гржельчик, Маршан), 30:37 — 1:1. Пастрняк — 31 (Крейчи, Миллер), 31:49 — 1:2. Бержерон — 19 (бол., Краг, Маршан), 35:11 — 1:3. Хэйс — 12 (Веси, Бучневич), 49:24 — 2:3. Хитил — 10 (бол., Бучневич, Дианджело), 52:41 — 3:3Победный буллит: ДианджелоВратари: Георгиев — ГалакШтраф: 8 — 12Броски: 39 (12+10+11+6) — 30 (9+11+9+1)