ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В случае отмены правила выездного гола команды Моуриньо обещают забыть о голах в гостяхГолевое негостеприимство
  • 08:42
    • Бучневич помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
  • 08:11
    • Буров — чемпион мира в лыжной акробатике
  • 00:39
    • Гол Лапорта вернул «МанСити» на первое место в АПЛ
  • 01:22
    • «Бавария» обыграла «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии
  • 00:53
    • «Реал» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    Все новости спорта

    Бучневич помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

    НХЛ Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс
    «Рейнджерс» по буллитам обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

    Павел Бучневич
    Павел Бучневич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Команда из Нью-Йорка одержала победу после двух подряд поражений.

    Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Бостон» — 4:3 Б (1:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Зибанежад — 22 (Цуккарелло), 17:45 — 1:0. Хейнен — 7 (Гржельчик, Маршан), 30:37 — 1:1. Пастрняк — 31 (Крейчи, Миллер), 31:49 — 1:2. Бержерон — 19 (бол., Краг, Маршан), 35:11 — 1:3. Хэйс — 12 (Веси, Бучневич), 49:24 — 2:3. Хитил — 10 (бол., Бучневич, Дианджело), 52:41 — 3:3Победный буллит: ДианджелоВратари: Георгиев — ГалакШтраф: 8 — 12Броски: 39 (12+10+11+6) — 30 (9+11+9+1)
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 05/02/2019 в 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Колорадо»
  • 1.69
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финляндия попробует связать атаку России в матче Евротура
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Выиграет ли Швеция третий матч подряд у Чехии в рамках Евротура?
  • Чехия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Продолжит ли «Лацио» побеждать «Эмполи»?
  • «Лацио» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Вашингтон» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Рекордное очко Овечкина, голы Ковальчука, Свечникова и Зыкова, 27 сэйвов БобровскогоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля Вчера в 09:110
  • 22:14
    • Месси не попал в стартовый состав «Барсы» на матч с «Реалом»
  • 08:25
    • Никитина стала второй на ЧМ в лыжной акробатике
  • 20:45
    • Вихлянцева принесла России первое очко в матче Кубка Федерации с Польшей
    До конца сезона осталось 13 матчей Футбол Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»Чья возьмет в борьбе за чемпионство АПЛ? Вчера в 05:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» догонит «Ливерпуль»
  • 3.38
    •
  • 00:17
    • Хавбек «Ростова» перешёл в АИК
  • 23:42
    • Гаспарян и Касаткина уступили в парном матче Кубка Федерации
  • 23:19
    • «Автодор» в овертайме вырвал победу у «Баккен Беарс»
    Поль Погба обрел второе дыхание после прихода норвежского тренера Футбол Три игрока «МЮ», которых преобразил СульшерРассказывает об игроках, чьи карьеры развернулись в лучшую сторону после прихода норвежца в «МЮ» 05/02/2019 в 21:540
  • 18:57
    • «Спартак» разошелся миром с «Актобе»
  • 18:25
    • «Реал» готов продать Иско ради трансфера Азара
  • 15:58
    • Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие