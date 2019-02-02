КХЛ. СКА проиграл «Сибири», победа «Салавата», ЦСКА сыграет против «Северстали»

Сибирь — СКА — 1:0
«Сибирь» принимала СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.
Единственную шайбу в первом периоде матча забросил Шэйн Принс.
В третьем игровом отрезке СКА доминировал на льду, однако реализовать многочисленные моменты так и не сумел.
СКА, у которого 91 очко, лидирует в Западной конференции. У «Сибири» — 51 очко и девятое место на Востоке.
«Барыс» — «Йокерит» — 8:2
«Барыс» одержал домашнюю победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч завершился со счетом 8:2.
В составе победителей дублем отметился Андре Петерссон. Также отличились Алихан Асетов, Брэндон Боченски, Роман Старченко, Никита Михайлис, Егор Петухов и Мэттью Фраттин. У «Йокерита» шайбы на счету Сакари Маннинена и Петера Регина.
«Барыс» набрал 77 очков и вышел на второе место на Востоке. У «Йокерита» 74 очка и четвертая позиция на Западе.
«Салават Юлаев» — «Амур» — 3:1
«Салават Юлаев» выиграл у «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
На старте матча Даниил Файзуллин вывел гостей вперед, но еще в первом периоде Владимир Жарков счет сравнял. Победу «Салавату» в заключительном игровом отрезке принесли Дмитрий Кугрышев и Александр Кадейкин.
Уфимский клуб набрал 68 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. У «Амура» в активе 39 очков и двенадцатая позиция.
«Автомобилист» — «Витязь»
«Трактор» — «Металлург» Мг
«Северсталь» — ЦСКА
«Динамо» Мн — «Динамо» Р
«Динамо» М — «Адмирал»