КХЛ. СКА проиграл «Сибири», победа «Салавата», ЦСКА сыграет против «Северстали»

Сибирь — СКА — 1:0

«Сибирь» принимала СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.

Единственную шайбу в первом периоде матча забросил Шэйн Принс.

В третьем игровом отрезке СКА доминировал на льду, однако реализовать многочисленные моменты так и не сумел.

СКА, у которого 91 очко, лидирует в Западной конференции. У «Сибири» — 51 очко и девятое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Принс — 4 (Михайлов, Савченко), 4:54 — 1:0Вратари: Красиков — ХелльбергШтраф: 12-8Броски: 28 (14+10+4) — 36 (5+10+21)

«Барыс» — «Йокерит» — 8:2

«Барыс» одержал домашнюю победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 8:2.

В составе победителей дублем отметился Андре Петерссон. Также отличились Алихан Асетов, Брэндон Боченски, Роман Старченко, Никита Михайлис, Егор Петухов и Мэттью Фраттин. У «Йокерита» шайбы на счету Сакари Маннинена и Петера Регина.

«Барыс» набрал 77 очков и вышел на второе место на Востоке. У «Йокерита» 74 очка и четвертая позиция на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Йокерит» (Хельсинки) — 8:2 (1:1, 2:1, 5:0) Голы: Маннинен — 20 (Леписто, Мозес), 7:49 — 0:1. Асетов — 4 (Сагадеев, Петухов), 10:59 — 1:1. Боченски — 14 (бол., Дитц), 21:42 — 2:1. Регин — 2 (О`Нилл), 35:55 — 2:2. Петерссон — 19 (Кормье), 37:32 — 3:2. Старченко — 16 (Дитц, Петерссон), 41:06 — 4:2. Петерссон — 20 (Блэкер, Полохов), 43:37 — 5:2. Михайлис — 15 (Боченски, Фраттин), 44:33 — 6:2. Петухов — 2, 46:00 — 7:2. Фраттин — 17, 50:38 — 8:2Вратари: Карлссон — Калныньш (Запольски, 44:33)Штраф: 10 — 18Броски: 33 (15+8+10) — 20 (4+9+7)

«Салават Юлаев» — «Амур» — 3:1

«Салават Юлаев» выиграл у «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На старте матча Даниил Файзуллин вывел гостей вперед, но еще в первом периоде Владимир Жарков счет сравнял. Победу «Салавату» в заключительном игровом отрезке принесли Дмитрий Кугрышев и Александр Кадейкин.

Уфимский клуб набрал 68 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. У «Амура» в активе 39 очков и двенадцатая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Голы: Файзуллин — 8 (Дедунов, Величкин), 1:34 — 0:1. Жарков — 6 (Кадейкин, Майоров), 17:57 — 1:1. Кугрышев — 16 (Жарков, Кадейкин), 45:10 — 2:1. Кадейкин — 6 (Жарков), 51:41 — 3:1Вратари: Кареев — АликинШтраф: 2-6Броски: 34 (7+12+15) — 20 (4+10+6)

«Автомобилист» — «Витязь»

«Трактор» — «Металлург» Мг

«Северсталь» — ЦСКА

«Динамо» Мн — «Динамо» Р

«Динамо» М — «Адмирал»

«Спартак» — «Ак Барс»