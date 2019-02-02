ЦСКА обыграл «Северсталь» и досрочно выиграл дивизион Тарасова

Московскийв гостях обыграл череповецкую(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи голами отметились Алексей Марченко (17-я минута), Сергей Калинин (27), Сергей Толчинский (28) и Антон Слепышев (53).

Армейский клуб обновил рекорд по количеству сухих матчей (18) одной команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Предыдущее достижение также принадлежало ЦСКА. В сезоне-2015/16 красно-синие сыграли 17 сухих матчей в регулярном чемпионате.

Благодаря этой победе ЦСКА в седьмой раз в своей истории стал победителем дивизиона Тарасова. Подопечные Игоря Никитина набрали 92 очка в 55 матчах.

Преимущество над идущим вторым «Локомотивом» составляет 14 баллов, но, так как ярославцы провели на один поединок больше, они не смогут догнать красно-синих.