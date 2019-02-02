ЦСКА обыграл «Северсталь» и досрочно выиграл дивизион Тарасова

В составе победителей встречи голами отметились Алексей Марченко (17-я минута), Сергей Калинин (27), Сергей Толчинский (28) и Антон Слепышев (53).
Армейский клуб обновил рекорд по количеству сухих матчей (18) одной команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Предыдущее достижение также принадлежало ЦСКА. В сезоне-2015/16 красно-синие сыграли 17 сухих матчей в регулярном чемпионате.
Благодаря этой победе ЦСКА в седьмой раз в своей истории стал победителем дивизиона Тарасова. Подопечные Игоря Никитина набрали 92 очка в 55 матчах.
Преимущество над идущим вторым «Локомотивом» составляет 14 баллов, но, так как ярославцы провели на один поединок больше, они не смогут догнать красно-синих.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Марченко — 2 (Слепышев, Блажиевский), 17:54 — 0:1. Калинин — 3 (Дальбек, Хансен), 27:41 — 0:2. Толчинский — 9 (Карнаухов, Мамин), 28:52 — 0:3. Слепышев — 13 (Шалунов), 53:06 — 0:4Вратари: Фурх (58:19) — СорокинБроски: 12 (6+3+3) — 27 (13+6+8)Штраф: 2 — 10