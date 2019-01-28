КХЛ. Разгром от «Амура», победы ЦСКА и московского «Динамо»

«Адмирал» — «Амур» — 0:7

«Амур» нанес крупное поражение «Адмиралу» в дальневосточном дерби.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

По разу отличились Валентин Пьянов, Никита Попугаев, Денис Голубев, Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Кузнецов и Никита Камалов.

Вратарь гостей Марек Лангхамер оформил шат-аут.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:7 (0:3, 0:2, 0:2) Голы: Пьянов — 6 (Зогорна), 2:11 — 0:1. Атюшов — 2 (Берестенников, Кузнецов), 3:33 — 0:2. Голубев — 2 (Лазарев), 7:39 — 0:3. Коларж — 3, 27:20 — 0:4. Зогорна — 13 (мен., Кондратьев), 30:57 — 0:5. Кузнецов — 5 (Лазарев, Камалов), 47:18 — 0:6. Камалов — 1 (бол., Руденков, Пьянов), 58:21 — 0:7Вратари: Серебряков (Красоткин, 7:39) — ЛангхамерШтраф: 36 — 25Броски: 27 (10+9+8) — 46 (13+15+18)

В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 12-е место (35 очков), а «Амур» — 13-е (35 очков).

«Куньлунь» — «Авангард» — 5:2

«Куньлунь Ред Стар» одержал победу над «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

В составе победителей дубль оформил Вели-Матти Савинайнен, по шайбе забросили Брэндон Ип, Зак Юйэнь и Олли Палола.

У гостей отличились Сергей Шумаков и Давид Деарне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) Голы: Савинайнен — 7 (бол., Сан-Пьер, Шор), 6:05 — 1:0. Йип — 17 (Фонтэйн, Шор), 15:03 — 2:0. Савинайнен — 8 (бол., Шор, Сан-Пьер), 26:25 — 3:0. Шумаков — 4 (Деарне, Фрэнсон), 42:50 — 3:1. Юйэнь Зак — 1 (Сквайрз, Локхарт), 48:54 — 4:1. Деарне — 7 (бол., Шумаков, Фрэнсон), 49:09 — 4:2. Палола — 17 (п.в., Парлетт, Мертль), 58:21 — 5:2Вратари: Лазушин — Налимов (56:43 — 58:21)Штраф: 8 — 4Броски: 22 (10+8+4) — 26 (4+8+14)

«Куньлунь» прервал серию из шести поражений кряду и поднялся на девятое место в Восточной конференции (46 очков). «Авангард» идет вторым (75 очков).

«Северсталь» — «Витязь» — 2:1 Б

«Северсталь» на домашнем льду обыграла «Витязь» по буллитам.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, а автором победного буллита стал нападающий Александр Петунин.

«Северсталь» занимает десятое место на Западе, а «Витязь» идет седьмым.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Рендулич — 12 (бол., Мозик, Кокарев), 21:47 — 0:1. Марковин — 6 (бол., Хохлов, Кодола), 55:38 — 1:1Победный буллит: ПетунинВратари: Фурх — СамоновШтраф: 31 — 31Броски: 34 (11+4+19+0) — 21 (5+9+5+2)

«Динамо» М — «Динамо» Р — 3:2

Московское «Динамо» впервые в сезоне выиграло у рижского.

В составе победителей отличились Владислав Ефремов, Дмитрий Моисеев и Микс Индрашис. В составе гостей шайбы забросили Кристапс Зиле и Брэндон Макмиллан.

Москвичи располагаются на пятой строчке Западной конференции, рижане — на девятом месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Голы: Макмиллан — 6 (бол., Дарзиньш, Майоне), 12:50 — 0:1. Зиле — 3 (Мейя, Батня), 21:53 — 0:2. Моисеев — 4 (Мозер, Миронов), 34:20 — 1:2. Ефремов — 2 (Хиетанен, Чайковски), 42:47 — 2:2. Индрашис — 12 (Кагарлицкий, Волков), 43:17 — 3:2Вратари: Бочаров — Билялов (59:28)Штраф: 8 — 6Броски: 39 (9+9+21) — 30 (10+12+8)

ЦСКА — «Динамо» Мн — 3:2 ОТ

Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Встреча завершилась победой «армейцев» в овертайме со счетом 3:2.

Во втором периоде гости сумели забить дважды: отличились Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин.

На 44-й минуте Кирилл Капризов одну шайбу отквитал, на 58-й Михаил Науменков счет сравнял. В овертайме Капризов оформил дубль и принес ЦСКА победу.

ЦСКА набрал 88 очков и возглавляет таблицу Западной конференции. У минчан — 37 очков и одиннадцатое место.