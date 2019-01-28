КХЛ. Разгром от «Амура», победы ЦСКА и московского «Динамо»

«Адмирал» — «Амур» — 0:7
«Амур» нанес крупное поражение «Адмиралу» в дальневосточном дерби.
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).
По разу отличились Валентин Пьянов, Никита Попугаев, Денис Голубев, Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Кузнецов и Никита Камалов.
Вратарь гостей Марек Лангхамер оформил шат-аут.
В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 12-е место (35 очков), а «Амур» — 13-е (35 очков).
«Куньлунь» — «Авангард» — 5:2
«Куньлунь Ред Стар» одержал победу над «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).
В составе победителей дубль оформил Вели-Матти Савинайнен, по шайбе забросили Брэндон Ип, Зак Юйэнь и Олли Палола.
У гостей отличились Сергей Шумаков и Давид Деарне.
«Куньлунь» прервал серию из шести поражений кряду и поднялся на девятое место в Восточной конференции (46 очков). «Авангард» идет вторым (75 очков).
«Северсталь» — «Витязь» — 2:1 Б
«Северсталь» на домашнем льду обыграла «Витязь» по буллитам.
Основное время матча завершилось вничью 1:1, а автором победного буллита стал нападающий Александр Петунин.
«Северсталь» занимает десятое место на Западе, а «Витязь» идет седьмым.
«Динамо» М — «Динамо» Р — 3:2
Московское «Динамо» впервые в сезоне выиграло у рижского.
В составе победителей отличились Владислав Ефремов, Дмитрий Моисеев и Микс Индрашис. В составе гостей шайбы забросили Кристапс Зиле и Брэндон Макмиллан.
Москвичи располагаются на пятой строчке Западной конференции, рижане — на девятом месте.
ЦСКА — «Динамо» Мн — 3:2 ОТ
Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Встреча завершилась победой «армейцев» в овертайме со счетом 3:2.
Во втором периоде гости сумели забить дважды: отличились Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин.
На 44-й минуте Кирилл Капризов одну шайбу отквитал, на 58-й Михаил Науменков счет сравнял. В овертайме Капризов оформил дубль и принес ЦСКА победу.
ЦСКА набрал 88 очков и возглавляет таблицу Западной конференции. У минчан — 37 очков и одиннадцатое место.