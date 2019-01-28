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    КХЛ. Разгром от «Амура», победы ЦСКА и московского «Динамо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 января

    КХЛ Динамо Рига Динамо Адмирал Амур Авангард Куньлунь Ред Стар Витязь Северсталь Динамо Минск ЦСКА
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    «Адмирал» — «Амур» — 0:7

    «Амур» нанес крупное поражение «Адмиралу» в дальневосточном дерби.

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

    По разу отличились Валентин Пьянов, Никита Попугаев, Денис Голубев, Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Кузнецов и Никита Камалов.

    Вратарь гостей Марек Лангхамер оформил шат-аут.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
    Голы: Пьянов — 6 (Зогорна), 2:11 — 0:1. Атюшов — 2 (Берестенников, Кузнецов), 3:33 — 0:2. Голубев — 2 (Лазарев), 7:39 — 0:3. Коларж — 3, 27:20 — 0:4. Зогорна — 13 (мен., Кондратьев), 30:57 — 0:5. Кузнецов — 5 (Лазарев, Камалов), 47:18 — 0:6. Камалов — 1 (бол., Руденков, Пьянов), 58:21 — 0:7Вратари: Серебряков (Красоткин, 7:39) — ЛангхамерШтраф: 36 — 25Броски: 27 (10+9+8) — 46 (13+15+18)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 12-е место (35 очков), а «Амур» — 13-е (35 очков).

    «Куньлунь» — «Авангард» — 5:2

    «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

    В составе победителей дубль оформил Вели-Матти Савинайнен, по шайбе забросили Брэндон Ип, Зак Юйэнь и Олли Палола.

    У гостей отличились Сергей Шумаков и Давид Деарне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
    Голы: Савинайнен — 7 (бол., Сан-Пьер, Шор), 6:05 — 1:0. Йип — 17 (Фонтэйн, Шор), 15:03 — 2:0. Савинайнен — 8 (бол., Шор, Сан-Пьер), 26:25 — 3:0. Шумаков — 4 (Деарне, Фрэнсон), 42:50 — 3:1. Юйэнь Зак — 1 (Сквайрз, Локхарт), 48:54 — 4:1. Деарне — 7 (бол., Шумаков, Фрэнсон), 49:09 — 4:2. Палола — 17 (п.в., Парлетт, Мертль), 58:21 — 5:2Вратари: Лазушин — Налимов (56:43 — 58:21)Штраф: 8 — 4Броски: 22 (10+8+4) — 26 (4+8+14)

    «Куньлунь» прервал серию из шести поражений кряду и поднялся на девятое место в Восточной конференции (46 очков). «Авангард» идет вторым (75 очков).

    «Северсталь» — «Витязь» — 2:1 Б

    «Северсталь» на домашнем льду обыграла «Витязь» по буллитам.

    Основное время матча завершилось вничью 1:1, а автором победного буллита стал нападающий Александр Петунин.

    «Северсталь» занимает десятое место на Западе, а «Витязь» идет седьмым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Рендулич — 12 (бол., Мозик, Кокарев), 21:47 — 0:1. Марковин — 6 (бол., Хохлов, Кодола), 55:38 — 1:1Победный буллит: ПетунинВратари: Фурх — СамоновШтраф: 31 — 31Броски: 34 (11+4+19+0) — 21 (5+9+5+2)

    «Динамо» М — «Динамо» Р — 3:2

    Московское «Динамо» впервые в сезоне выиграло у рижского.

    В составе победителей отличились Владислав Ефремов, Дмитрий Моисеев и Микс Индрашис. В составе гостей шайбы забросили Кристапс Зиле и Брэндон Макмиллан.

    Москвичи располагаются на пятой строчке Западной конференции, рижане — на девятом месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Макмиллан — 6 (бол., Дарзиньш, Майоне), 12:50 — 0:1. Зиле — 3 (Мейя, Батня), 21:53 — 0:2. Моисеев — 4 (Мозер, Миронов), 34:20 — 1:2. Ефремов — 2 (Хиетанен, Чайковски), 42:47 — 2:2. Индрашис — 12 (Кагарлицкий, Волков), 43:17 — 3:2Вратари: Бочаров — Билялов (59:28)Штраф: 8 — 6Броски: 39 (9+9+21) — 30 (10+12+8)

    ЦСКА — «Динамо» Мн — 3:2 ОТ

    Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

    Встреча завершилась победой «армейцев» в овертайме со счетом 3:2.

    Во втором периоде гости сумели забить дважды: отличились Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин.

    На 44-й минуте Кирилл Капризов одну шайбу отквитал, на 58-й Михаил Науменков счет сравнял. В овертайме Капризов оформил дубль и принес ЦСКА победу.

    ЦСКА набрал 88 очков и возглавляет таблицу Западной конференции. У минчан — 37 очков и одиннадцатое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Лисовец — 6 (Терещенко), 26:46 — 0:1. Ковыршин — 5 (Степанов, Парфеевец), 34:47 — 0:2. Капризов — 22 (Вей, Григоренко), 43:53 — 1:2. Науменков — 2 (Вей, Григоренко), 57:27 — 2:2. Капризов — 23 (Вей), 61:34 — 3:2Вратари: Сорокин — ЭнротШтраф: 2 — 10Броски: 39 (14+13+11+1) — 11 (3+4+2+2)
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