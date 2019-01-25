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    «Йокерит» на своем льду переиграл «Торпедо»

    КХЛ Йокерит Торпедо
    Финский «Йокерит» одержал домашнюю победу над «Торпедо» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей голами отметились нападающие Сакари Маннинен, Стив Мозес, Йон Норман и защитник Карл Столлери​.

    За «Торпедо» шайбы забросили Энди Мили и Михаил Варнаков.

    «Йокерит» прервал серию из двух поражений, «Торпедо» потерпело 4-е поражение в последних пяти матчах.

    29 января «Йокерит» встретится на выезде с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» 27-го числа проведёт гостевой матч с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2
    Голы: Миле — 14 (Варнаков), 5:34 — 0:1. Маннинен — 18 (Мозес), 13:08 — 1:1. Столлери — 3 (О`Нилл), 14:37 — 2:1. Мозес — 12 (Й.Б. Йенсен, Н. Йенсен), 45:38 — 3:1. Норман — 19 (бол., Грант, О`Нилл), 53:28 — 4:1. Варнаков — 12 (Макаренко), 59:15 — 4:2Вратари: Запольски — БрастБроски: 39 (11+15+13) — 18 (8+3+7)Штраф: 4 — 10
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