«Авангард» продлил серию поражений «Амура» до десяти матчей

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

По шайбе в составе «ястребов» забросили Илья Михеев, Максим Чудинов и Евгений Медведев.

Голкипер Иван Налимов записал на свой счет «сухарь».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Михеев — 20 (Покка, Широков), 3:45 — 0:1. Чудинов — 7 (бол., Широков), 10:51 — 0:2. Медведев — 8 (бол., Михеев), 35:24 — 0:3Вратари: Мурыгин — НалимовШтраф: 10 — 4Броски: 30 (16+5+9) — 27 (13+10+4)

«Амур» потерпел десятое поражение кряду и занимает 13-е место в Восточной конференции (33 очка). «Авангард» идет на второй позиции (73 очка). 0