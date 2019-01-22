КХЛ. СКА примет минское «Динамо», ЦСКА сыграет в Ярославле

«Амур» — «Сибирь» 2:4
Хабаровский «Амур» на домашнем льду потерпел поражение от новосибирской «Сибири» со счетом 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).
В составе «Сибири» отличились Данил Романцев (дубль), Джордан Кэрон, Константин Алексеев. За «Амур» забили Станислав Кацуба и Артем Железков.
Для «Амура» это поражение стало девятым подряд. Коллектив из Хабаровска занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками. «Сибирь» поднялась на девятую позицию Востока с 44 очками.
В следующем матче команда Александра Андриевского сыграет в гостях с «Адмиралом» 24 января. Подопечные Александра Гулявцева в этот же день примут «Авангард».
«Адмирал» — «Авангард» 4:1
«Адмирал» нанес домашнее поражение «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
В составе «Адмирала» отличились Войтех Полак, Владимир Бутузов, Иван Мищенко и Александр Черников. За «Авангард» забил Дэвид Деарне.
«Адмирал» с 33 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 71 балл, занимает вторую строчку.
В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет против «Амура», а «Адмирал» на своем льду примет «Сибирь».
«Куньлунь» — «Салават Юлаев»
«Автомобилист» — «Трактор»
«Металлург» Мг — «Барыс»
«Локомотив» — ЦСКА
СКА — «Динамо» Минск