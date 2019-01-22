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    КХЛ. СКА примет минское «Динамо», ЦСКА сыграет в Ярославле

    Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 января

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    Во вторник, 22 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут восемь поединков
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    «Амур» — «Сибирь» 2:4

    Хабаровский «Амур» на домашнем льду потерпел поражение от новосибирской «Сибири» со счетом 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).

    В составе «Сибири» отличились Данил Романцев (дубль), Джордан Кэрон, Константин Алексеев. За «Амур» забили Станислав Кацуба и Артем Железков.

    Для «Амура» это поражение стало девятым подряд. Коллектив из Хабаровска занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками. «Сибирь» поднялась на девятую позицию Востока с 44 очками.

    В следующем матче команда Александра Андриевского сыграет в гостях с «Адмиралом» 24 января. Подопечные Александра Гулявцева в этот же день примут «Авангард».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Романцев (Демидов, Шаров), 07:35 (0:1); Кэрон (Зырянов, Комаров), 14:10 (0:2); Кацуба (Йордан), 17:13 (1:2); Железков (Камалов), 20:45 (2:2); Алексеев (Принс, Пельтола), 37:51 (2:3); Романцев, 45:06 (2:4)

    «Адмирал» — «Авангард» 4:1

    «Адмирал» нанес домашнее поражение «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

    В составе «Адмирала» отличились Войтех Полак, Владимир Бутузов, Иван Мищенко и Александр Черников. За «Авангард» забил Дэвид Деарне.

    «Адмирал» с 33 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 71 балл, занимает вторую строчку.

    В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет против «Амура», а «Адмирал» на своем льду примет «Сибирь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Полак (Таталин, Дьяков), 04:00 (1:0); Бутузов (Черников), 10:05 (2:0); Деарне, 26:54 (2:1); Мищенко (Бутузов, Черников), 30:23 (3:1, бол); Черников, 59:55, (4:1, ПВ)

    «Куньлунь» — «Салават Юлаев»

    «Автомобилист» — «Трактор»

    «Металлург» Мг — «Барыс»

    «Локомотив» — ЦСКА

    СКА — «Динамо» Минск

    «Динамо» Рига — «Слован»

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