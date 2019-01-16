НХЛ. Шат-аут Василевского, два очка Панарина и Бучневича, 12-е поражение кряду «Анахайма»

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 4:1

«Коламбус» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провел матч в запасе.

«Коламбус» — второй на Востоке (59 очков), «Нью-Джерси» — 12-й (43 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) Голы: Аткинсон — 27 (Дюбуа), 0:45 — 1:0. Дженнер — 9 (Андерсон), 2:28 — 2:0. Панарин — 18 (Савар, Аткинсон), 17:20 — 3:0. Дюбуа — 17 (бол., Веренски, Панарин), 21:45 — 4:0. Коулман — 17 (Мюллер, Лавджой), 38:24 — 4:1Вратари: Корписало — КинкейдШтраф: 4-6Броски: 34 (9+12+13) — 30 (13+9+8)

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 4:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис» 2:1 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл у «Сент-Луиса» в овертайме со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Победный гол на 3-й минуте дополнительного периода забил Валттери Фильппула. Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев отыграли 18:15 и 12:14 соответственно.

«Нью-Йорк Айлендерс» с 56 баллами идет седьмым на Востоке, «Сент-Луис» (45) — 12-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Сент-Луис» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Эберле (Ли), 08:43 — 1:0; Перрон (О’Райлли, Боумистер), 46:07 — 1:1; Фильппула (Барзал, Бовиллье), 61:37 — 2:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис» 2:1 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 6:2

«Рейнджерс» дома разгромил «Каролину» — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1).

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Павел Бучневич. Одну голевую передачу на свой счет записал Владислав Наместников.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — 11-й на Востоке (45 очков), «Каролина» — 10-я (49 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Каролина» — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) Голы: Дианджело — 3 (Веси, Нивс), 1:16 — 1:0. Мяеналанен — 3, 9:24 — 1:1. Зибанежад — 13 (бол., Крайдер, Шаттенкирк), 12:41 — 2:1. Зибанежад — 14 (Цуккарелло, Крайдер), 14:22 — 3:1. Бучневич — 8 (бол., Зибанежад, Цуккарелло), 23:41 — 4:1. Бучневич — 9 (бол., Зибанежад, Цуккарелло), 44:19 — 5:1. Мяеналанен — 4 (Раск, Фольк), 51:51 — 5:2. Дианджело — 4 (Наместников, Нивс), 52:55 — 6:2Вратари: Лундквист — МакэлхинниШтраф: 8-8Броски: 28 (13+8+7) — 36 (13+11+12)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 6:2

«Детройт» — «Анахайм» 3:1

«Детройт» на своей площадке вырвал победу у «Анахайма» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Для «Дакс» это 12-е кряду поражение и они занимают 11 место на Западе (47 очков). «Детройт» — 13-й на Востоке (43 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Анахайм» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) Голы: Ракелль — 7 (бол., Ритчи, Гецлаф), 32:03 — 0:1. Манта — 11 (Атанасиу, Ларкин), 45:25 — 1:1. Нюквист — 11 (Декейсер, Ванек), 55:44 — 2:1. Хелм — 3 (Декейсер), 57:27 — 3:1Вратари: Ховард — Гибсон (58:21)Штраф: 4-0Броски: 25 (8+8+9) — 24 (9+7+8)

«Детройт» — «Анахайм» 3:1

«Монреаль» — «Флорида» 5:1

«Монреаль» на своем льду уверенно победил «Флориду» — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

Главным героем встречи стал голкипер «Канадиенс» Антти Ниеми, который отразил 52 броска из 53. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 19 минут 14 секунд.

«Пантерз» потерпел 7-е подряд поражение и с 42 очками идет на 14-м месте на Востоке, а «Канадиенс» выиграл третью встречу кряду и с 57 баллами занимает шестую позицию.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Флорида» — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) Голы: Хоффман — 22 (Мальгин), 14:11 — 0:1. Уэбер — 7 (бол., Друэн, Армиа), 20:29 — 1:1. Дано — 8 (Уэбер), 30:44 — 2:1. Доми — 15 (Байрон, Татар), 36:53 — 3:1. Котканиеми — 6 (Лехконен, Бенн), 54:22 — 4:1. Галлахер — 19 (п.в.), 58:24 — 5:1Вратари: Ниеми — Раймер (55:30 — 58:24)Штраф: 10-8Броски: 28 (7+11+10) — 53 (16+16+21)

«Монреаль» — «Флорида» 5:1

«Виннипег» — «Вегас» 4:1

«Виннипег» победил «Вегас» со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Главным героем встречи стал форвард «Виниипега» Кайл Коннор, набравший 3 (2+1) очка. Голкипер хозяев Лоран Броссуа отразил 43 броска из 44.

«Виннипег» с 62 баллами расположился на третьем месте в Западной конференции, «Вегас» — пятый (60 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вегас» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Голы: Коннор — 17 (мен., Литтл), 25:45 — 1:0. Перро — 10, 36:23 — 2:0. Пирри — 8 (Макнэбб, Штястны), 41:03 — 2:1. Коннор — 18 (п.в., Шайфли, Уилер), 58:47 — 3:1. Шайфли — 25 (п.в., Коннор, Уилер), 59:54 — 4:1Вратари: Броссуа — Флери (57:37 — 58:47, 59:14 — 59:54)Штраф: 12-4Броски: 27 (9+7+11) — 44 (10+26+8)

«Виннипег» — «Вегас» 4:1

«Нэшвилл» — «Вашингтон» 7:2

«Вашингтон» потерпел разгромное поражение от «Нэшвилла» в выездном матче со счетом 2:7 (0:2, 1:4, 1:1).

Главным героем встречи стал форвард «Предаторз» Виктор Арвидссон, оформивший хет-трик. Двумя заброшенными шайбами отметился Ник Бонино.

Российские нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче.

«Вашингтон» проиграл в третьем матче подряд и опустился на третье место на Востоке (59 очков). «Нэшвилл» — четвертый на Западе (60 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Вашингтон» — 7:2 (2:0, 4:1, 1:1) Голы: Арвидссон — 15 (Экхольм, Форсберг), 3:45 — 1:0. Бонино — 10 (Сиссонс, Уотсон), 10:33 — 2:0. Арвидссон — 16 (Суббан, Джохансен), 21:21 — 3:0. Бэкстрем — 12 (бол., Карлсон, Овечкин), 27:07 — 3:1. Арвидссон — 17 (мен., Джохансен), 32:08 — 4:1. Гримальди — 4, 34:57 — 5:1. Бонино — 11 (Экхольм, Хартман), 39:54 — 6:1. Ярнкрок — 8 (Фиала), 47:56 — 7:1. Оши — 14 (Кузнецов, Врана), 56:11 — 7:2Вратари: Сарос — КоплиШтраф: 19-35Броски: 29 (9+11+9) — 28 (8+10+10)

«Нэшвилл» — «Вашингтон» 7:2

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3:2

«Миннесота» по буллитам обыграла «Лос-Анджелес» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 18 минут 46 секунд, нанес три броска в створ ворот, забросил шайбу и не реализовал послематчевый буллит.

«Миннесота» — восьмая на Западе (49 очков), «Лос-Анджелес» — 15-й (40 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Нидеррайтер — 9 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 30:16 — 1:0. Ковальчук — 8 (Браун, Фанеф), 36:03 — 1:1. Стаал — 14 (Сутер, Сперджен), 47:13 — 2:1. Картер — 10 (Кемпе, Тоффоли), 57:30 — 2:2Победный буллит: ЗукерВратари: Стэлок — КуикШтраф: 2-4Броски: 42 (14+14+9+5) — 33 (8+12+11+2)

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3:2

«Даллас» — «Тампа-Бэй» 0:2

«Даллас» на своем льду уступил «Тампа-Бэй» со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Вторую шайбу во встрече забросил российский защитник Михаил Сергачев, а его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский отразил все 35 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Старз» Антон Худобин сделал 19 сэйвов.

«Даллас» — седьмой на Западе (50 очков), «Тампа-Бэй» — лидер Восточной конференции (74 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Палат — 7 (Стэмкос, Гурд), 7:55 — 0:1. Сергачев — 2 (Чирелли), 49:15 — 0:2Вратари: Худобин — ВасилевскийШтраф: 8-14Броски: 35 (13+13+9) — 21 (13+3+5)

«Даллас» — «Тампа-Бэй» 0:2

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» 5:2

«Сан-Хосе» победил «Питтсбург» со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

В составе победителей хет-трик оформил Томаш Гертл. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности «-3».

«Сан-Хосе» с 63 очками занимает второе место на Западе, «Питтсбург» — восьмой на Востоке (56 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе Шаркс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) Голы: Летанг — 11 (Дюмулин), 10:17 — 0:1. Серенсен — 9 (Э. Карлссон, Диллон), 12:00 — 1:1. Хертл — 17 (Кейн, Диллон), 14:05 — 2:1. Торнтон — 10 (Павелски, Шимек), 23:39 — 3:1. Хертл — 18 (Браун, Кейн), 42:06 — 4:1. Брассар — 8 (Пирсон, Раст), 58:10 — 4:2. Хертл — 19 (Кейн), 59:35 — 5:2Вратари: Джонс (23:38 — 23:39) — Мюррей (56:29 — 58:10, 58:22 — 59:35)Штраф: 4-4Броски: 29 (7+15+7) — 24 (7+8+9)